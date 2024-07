Eenzame Fabio Jakobsen stapt tijdens twaalfde etappe uit de Tour de France

De Tour de France gaat als een nachtkaars uit voor de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen. De 27-jarige wielrenner uit Heukelum (vlakbij Leerdam) is aan het begin van de twaalfde etappe afgestapt. Hij was moederziel alleen.

Dat hij uitgerekend donderdag afstapte was opvallend, gezien het profiel van de twaalfde etappe. Die is nagenoeg vlak en was dus een prooi voor de sprinters, of misschien een vluchtgroep. Maar niet voor Jakobsen, die al snel na de officiële start van de etappe wegzakte uit het peloton en na een paar kilometer er de brui aan gaf.

🚴🇫🇷 | En daar is de abandon. Einde verhaal voor Jakobsen... ☹️☹️ #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/X1usEM7Lqg — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 11, 2024

Geen ploegmaats

Niemand van zijn Team dsm-firmenich PostNL-ploeggenoten hielp Jakobsen te overleven. De Nederlander beleeft een moeizame Tour, maar boekte in de eerste week van de Tour de France nog wel twee top-tien-finishes in de sprint (vijfde en zevende). Tijdens de rustdag op maandag 8 juli gaf hij bij De Avondetappe oogde hij nog monter en had hij er geloof in. Maar de dagen daarna zakte hij steeds verder weg en stond hij zelfs laatste in het klassement op meer dan twee uur van geletruidrager Tadej Pogacar.

Aanmoedigingen uit ploegwagen

De sprint op dinsdag leverde een teleurstellende 28ste plek op, waarna twee moeilijke dagen voor Jakobsen volgden. Donderdag was het warm, wellicht dat het weer hem parten speelde. Vanuit de ploegwagen werd Jakobsen nog aangemoedigd met 182 kilometer te gaan: "Kom op man, probeer je ritme te vinden en doe je best. Kom aan."

Tough times never last but tough people do 🧡



After battling through a fast and climb-filled #TDF2024, @FabioJakobsen is forced to abandon @LeTour, not feeling 100%. We zullen samen sterker terugkomen, Fabio! 🤝🏼#KeepChallenging pic.twitter.com/iW9P4bxZBn — Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) July 11, 2024

🚴🇫🇷 | Fabio Jakobsen is gelost uit het peloton. Dat wordt zo geen sprinten vandaag, verre van... 🥺🥺 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/3xj8kcZaHE — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 11, 2024

Afgestapt

Toen de achterstand meer dan vijf minuten was op het peloton, besloot Jakobsen de handdoek in de ring te gooien. De Nederlandse sprinter gaf nog wat bidons af aan supporters langs de weg en stapte in de ploegwagen. Einde Tour de France voor Jakobsen.

