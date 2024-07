Harrie Lavreysen over 'horrorverhalen' in het baanwielrennen: 'Dat vertel je je moeder maar niet'

'Hattrick Harrie' Lavreysen kan in Parijs de beste mannelijke olympiër ooit worden. Hij heeft er veel voor over gehad om in die positie te komen, waaronder 25 schouderblessures. Zijn moeder moest vaak mee naar het ziekenhuis, en kijkt de wedstrijden van de baanwielrenner liever niet meer.

Drie gouden medailles, dat is het grote doel van Lavreysen op de Olympische Spelen in Parijs. Hij denkt dat de hattrick, die hem de beste mannelijke olympiër ooit maakt, echt mogelijk is. Dat vertelt hij aan Qmusic-Dj Mattie Valk in de serie Matties Care-van.

"Ik heb op alledrie de onderdelen wereldtitels gewonnen en ik heb ze ook ooit op één WK alledrie gewonnen." Lavreysen werd in zijn carrière dertien keer wereldkampioen. Op de Spelen in Tokio won hij twee gouden medailles. De baanwielrenner komt in Parijs in actie op de onderdelen sprint, teamsprint en keirin.

"Maar het is natuurlijk wel een heel groot doel. En ik ben met iedere medaille blij, ook als ik dat niet haal", vervolgt hij. "Ik snap dat de druk groot is in Nederland, ze verwachten altijd het hoogst haalbare. Maar één olympische medaille is ook een olympische medaille."

BMX

Lavreysen begon op jonge leeftijd met BMX'en. Dat ging hem goed af en hij werd drie keer Europees kampioen. In die periode had hij te maken met veel blessures. Zijn schouders gingen wel 25 keer uit de kom. Daarom besloot hij over te stappen naar het baanwielrennen.

Maar ook die sport is niet helemaal zonder gevaar. "Je kan hard vallen", zegt de 27-jarige Brabander. Zijn moeder, die in zijn BMX-periode vaak mee moest naar het ziekenhuis, kijkt daarom liever niet meer naar zijn wedstrijden.

"We hebben natuurlijk geen remmen. Dat lijkt heel onveilig, maar eigenlijk is het fijn want er kan ook niemand voor je remmen. Het gaat altijd rechtdoor, met twee bochten en verder kom je niks tegen op de baan. En als je valt, glij je meestal", zegt hij waarna hij op de tafel in de Qmusic-caravan klopt. "Even afkloppen."

Horrorverhalen

"Zolang je glijdt over die baan, dan heb je wel splinters, maar je valt nergens tegenaan", gaat Lavreysen verder. "Vraag je dan aan je vriendin (Noor Luijten, red.) of zij die splinters met een pincet eruit trekt?", vraagt Valk.

“Nee dan kun je wel naar het ziekenhuis, dat zijn echt flinke splinters", antwoordt de olympisch kampioen. "Ik heb gelukkig nooit een hele grote gehad, maar er zijn wel horrorverhalen. En dat vertel je je moeder dan maar niet."