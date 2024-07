Live Tour de France 2024 | Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen op jacht naar Nederlandse ritzege

Op de derde dag van de Tour de France krijgen de sprinters wellicht hun eerste kans op dagsucces. Onderweg van Piacenza naar Turijn liggen slechts drie hellinkjes van de vierde categorie. De langste etappe van deze Tour (231 kilometer) eindigt naar verwachting in een massasprint.

In dat geval is Jasper Philipsen de te kloppen man. De Belg van Alpecin-Deceuninck won vorig jaar vier etappes, meestal in de sprint geholpen door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Mogelijke concurrenten zijn zijn landgenoot Arnaud De Lie, de Deen Mads Pedersen en de Nederlanders Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Die laatste kent een moeizaam begin van de Tour:

Fabio Jakobsen staat na zware dag in Tour al meer dan een uur (!) achter op Tadej Pogacar Opnieuw een zware dag voor Fabio Jakobsen in de Tour de France. De sprinter van Team dsm–firmenich PostNL heeft het dit jaar bijzonder moeilijk als de weg wat omhoog loopt en ook zondag bracht hem dat in de problemen.

Profiel van de derde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Tadej Pogacar

De rit start met Tadej Pogacar in de gele leiderstrui. De Noor Jonas Abrahamsen draagt het groen als leider van het puntenklassement. Omdat hij ook de koploper is in het bergklassement, mag de Fransman Valentin Madouas zich in de bollentrui hijsen. De Belg Remco Evenepoel vertrekt in de witte trui. Hij leidt het jongerenklassement.

Opvallende claim van Remco Evenepoel in Tour: 'Tadej Pogacar zag er niet blij uit met gele trui' Remco Evenepoel vond dat Tadej Pogacar er niet echt blij uit zag met de gele trui die hij zondag pakte in de Tour de France. De Belg denkt dat de huidige leider van het algemeen klassement liever een stuk later in het geel had gekomen.

Na de derde etappe zou de gele trui zomaar eens opnieuw van schouder kunnen wisselen. Opvallend genoeg deed Pogacar zondag poging om een gat te laten vallen op zijn concurrenten om zo niet aan de leiding te gaan in het algemeen klassement. Desondanks rijdt de Sloveen dankzij de kleinste som van uitslagen in de gele trui. Toch lijkt Evenepoel wel oren te hebben in de trui van zijn rivaal. Wie weet zien we dus de talentvolle Belg voor het eerst in zijn carrière in het geel.

De start van de rit is om 11.35 uur, de finish in Turijn wordt verwacht tegen 17.30 uur. Het is de laatste van drie ritten op Italiaanse bodem. Dinsdag steekt het peloton de grens over naar Frankrijk.

