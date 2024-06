Primoz Roglic in opmerkelijk shirt naar Tour de France, Sloveen lijkt op Max Verstappen

Bora-hansgrohe heeft met Primoz Roglic een renner in de ploeg van de Tour de France die weet hoe het is om de gele leiderstrui te dragen. De Sloveen maakte afgelopen winter de overstap naar de Duitse ploeg en hoopt op zijn eigen kans. Dat doet hij wel in een bijzondere outfit.

Bora staat namelijk met een opvallend tenue aan de start van de Tour, komend weekend in Florence. De outfit is bijna helemaal zwart en op de borst prijkt heel groot het logo van de co-sponsor: Red Bull. Met het ontwerp lijkt het net of de renners van Bora zo in een Formule 1-auto kunnen stappen.

Formule 1

De donkere kleur, in samenwerking met de koeienletters van Red Bull, zorgen ervoor dat Rogic en zijn collega's tijdens de Tour de France op Max Verstappen en Sergio Perez van Formule 1-team Red Bull lijken. Het is te hopen voor de wielrenners dat ze snel een van de bijzondere truien aan mogen trekken.

Als de renners van Bora de witte trui pakken, lijken ze óók op Max Verstappen. ©Getty Images

Verschillende kleuren

In de Ronde van Frankrijk strijden de renners om allerlei truien. Zo pakt de leider in het algemeen klassement de gele trui, de snelste sprinter de groene trui en de beste klimmer de wit-met-rode bollentrui. Ook is er nog een geheel witte trui voor de beste jongeling in het klassement. Maar wit met Red Bull lijkt óók weer op de Formule 1-outfit.

Ploeg Bora-hansgrohe

Bora gaat natuurlijk met Roglic naar de Tour. Hij moet favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard proberen dwars te zitten. De Sloveen krijgt als ploeggenoten Nico Denz, Marco Haller, Jai Hindley, Bon Jungels, Matteo Sobrero, Aleksandr Vlasov én de Nederlander Danny van Poppel mee.

Tour de France 2024

