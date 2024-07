Oppermachtige Puck Pieterse toont topvorm richting Spelen en slaat keihard toe op mountainbike

Mountainbikester Puck Pieterse is in topvorm. De Europees kampioene van Alpecin-Deceuninck heeft in Les Gets de zesde crosscountry om de wereldbeker op haar naam geschreven. Pieterse was in het Franse skioord oppermachtig en bereikte met grote voorsprong de finish.

De Zuid-Afrikaanse Candice Lill eindigde op ruim 2,5 minuut als tweede, voor de Zwitserse Alessandra Keller. Anne Terpstra finishte als vijfde.

Pieterse begon haar wereldbekerseizoen dit jaar pas in de derde wedstrijd. Op de crosscountry, de discipline die ook op de Olympische Spelen wordt verreden, eindigde ze achtereenvolgens als vierde, tweede en derde voordat ze in Les Gets haar eerste overwinning boekte.

Goud voor Puck Pieterse op EK mountainbike onder barre weersomstandigheden Puck Pieterse heeft voor het tweede jaar op rij de Europese titel mountainbiken veroverd. De Nederlandse alleskunner reed de koers in Roemenië onder barre weersomstandigheden.

Pieterse had al wel twee keer de zogenoemde shortrace gewonnen, het voorafje in een wereldbekerweekeinde. In Les Gets slaagde ze daar vrijdag net niet in. Keller was toen de beste.

Pieterse begon haar wereldbekerseizoen dit jaar pas in de derde wedstrijd. Op de crosscountry, de discipline die ook op de Olympische Spelen wordt verreden, eindigde ze achtereenvolgens als vierde, tweede en derde voordat ze in Les Gets haar eerste overwinning boekte. Pieterse had al wel twee keer de zogenoemde shortrace gewonnen, het voorafje in een wereldbekerweekeinde. In Les Gets slaagde ze daar vrijdag net niet in. Keller was toen de beste.

Pauline Ferrand-Prévot

Pieterse geldt als een van de kanshebsters voor het goud op de Olympische Spelen van Parijs. De topfavoriete is thuisrijdster en wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. De Française ontbrak in Les Gets.