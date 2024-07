Tadej Pogacar geeft de concurrentie in de Tour het nakijken: 'Het was als een droomrit'

In de vierde etappe van de Tour de France was met de Col du Galibier de eerste klim van buitencategorie opgenomen. Op de slotklim liet Tadej Pogacar zijn grote concurrent Jonas Vingegaard kraken, die niet veel later uit zijn wiel moest lossen. Pogacar vergrootte zijn voorsprong in de afdaling en kwam solo over de streep. Bovendien neemt hij de gele trui over van Richard Carapaz.

"Ik ben superblij. Dit was zo ongeveer het plan en we hebben het perfect uitgevoerd", begint Pogacar in het flashinterview na afloop van de etappe. "Het was als een droomrit. Dat ik het solo af kon ronde, is ongelofelijk.Het was als een droomrit. Dat ik het solo af kon ronde, is ongelofelijk."

'We wilden vandaag hard toeslaan'

In aanloop naar de slotklim van de Galibier nam UAE Team Emirates de koers stevig in handen. Dankzij het hoge tempo werden de vroege vluchters in de finale vroegtijdig ingerekend. "We wilden vandaag hard toeslaan", gaat Pogacar verder. "Ik ken deze rit heel goed. Ik heb hier al vele weken getraind in het verleden. Het voelde als een thuiswedstrijd om door Sestrière en over de Montgenevre te rijden. Het was heel mooi om hier te koersen.”

Met nog dik een kilometer tot de top zette Pogacar de aanval in, waar alleen Jonas VIngegaard in eerste instantie op kon reageren. “Er waren ook boniseconden op de top en ik had vanaf de start al vertrouwen. De benen waren ook goed, dus ik moest het proberen. Eerst was er veel tegenwind op de klim, dus in het wiel was het niet superzwaar. Het team deed heel goed werk, maar ik wilde niet te vroeg gaan vanwege de wind. Ik heb zo’n groot mogelijk verschil proberen te maken in de laatste paar honderd meter.

“Daarna kende ik de afdaling, maar ik was een beetje verrast om te zien dat de weg wat nat was in de eerste drie bochten. Het was daardoor een beetje eng. Maar de afdaling is supersnel, dus als je de weg kent, helpt dat erg.”

Stevig in het geel

Door de bonificatieseconden heeft Pogacar een mooie voorsprong te pakken in het algemeen klassement. Remco Evenepoel staat tweede op 45 seconden en titelverdediger Vingegard volgt op 50 seconden. "Dat is heel goed nieuws. Ik kan blij zijn met waar ik sta. Ik ben superblij met de vorm en hoe ik me voel op de fiets. Laten we zo doorgaan en het dag per dag bekijken."

