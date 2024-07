Tadej Pogacar slaat dubbelslag in eerste bergrit van de Tour de France, Jonas Vingegaard krijgt eerste dreun te verwerken

In de vierde etappe van de Tour de France stond dinsdag voor de renners de eerste beklimming van de buitencategorie op het programma. Mathieu van der Poel ging in de aanval, maar werd door het ontketende team van Tadej Pogacar ingerekend. De Sloveense kopman reed op zijn beurt op de Galibier weg van de concurrentie en daalde solo af richting de streep.

In deze etappe voor de klassementsmannen waren het de sprinters die erg actief waren tijden de openingsfase. Marcus Pedersen demarreerde op het vlakke gedeelte om zo de volle buit te pakken bij de tussensprint. Er volgde een langdurige achtervolging door zijn concurrenten van de groene trui. De Deense kopman van Lidl-Trek werd ingerekend, maar zijn inspanning zorgde er wel voor dat hij bij de tussensprint als eerste over de streep kon komen.

Mathieu van der Poel in de aanval

Vanuit het peloton volgden er daarna enkele tegenaanvallen vanuit het peloton. Op 110 kilometer van de finish slaagde een groep van zeventien renners om zich los te maken aan kop van de wedstrijd. De meest opvallend naam was die van Mathieu van der Poel. De voorsprong groeide naar drie minuten, maar veel kans op de overwinning had de vlucht niet.

Profiel van de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Tijdens de beklimming van de Galibier moest Van der Poel de resterende vluchters laten rijden met nog 32 kilometer te gaan. Oier Lazkano was de laatst overgebleven renner uit de kogroep. Toch werd ook de Spanjaard ingerekend dankzij het beulwerk van de ploeg van Tadej Pogacar.

UAE etaleert sterke klimploeg

Op het moment dat de snelheid bij UAE Team Emirates omhoog ging kwamen meerdere renners snel in de problemen. Onder meer geletruidrager Richard Carapaz kon het tempo niet bijbenen, waardoor snel duidelijk werd de Ecuadoriaan van EF Education de leiding in het algemeen klassement ging verliezen.

Dankzij het werk van Adam Yates voor zijn kopman Pogacar kwam Jonas Vingegaard al snel alleen te zitten. Matteo Jorgenson moest laten lopen terwijl er nog drie renners van UAE in de groep der favorieten zaten.

Duel tussen Pogacar en Vingegaard

Met nog iets meer dan een kilometer richting de top van de Galibier zette Pogacar de aanval in. Enkel Vingegaard kon de tempoversnelling van de Sloveen volgen en hield stand in zijn wiel. Terwijl Remco Evenepoel op eigen tempo richting het tweetal leek te rijden was het Vingegaard die Pogacar moest laten rijden.

🚴‍♂️🇫🇷 | Pogacar schudt aan de boom. En nog eens. En nog een keer. Net zolang totdat ook Vingegaard moet lossen! 🚨🚨 #TDF2024



Op de top van de klim van buitencategorie snoepte Pogacar bovendien nog acht bonificatieseconden mee en beschikte hij over een voorsprong van tien seconden op Vingegaard. Evenepoel volgde op zijn beurt weer op tien seconden. Achter de Belg reed een groep met Almeida, Ayuso, Rodriguez, Landa en Roglic.

Pogacar deelt eerste tik uit

Een duidelijk leeggereden Vingegaard kreeg het gat in de afdaling niet gedicht met zijn grote rivaal. Het was zelfs Pogacar die zijn voorsprong uitbouwde tot meer dan een halve minuut. De kopman van Visma | Lease a Bike kwam samen met Roglic, Rodriguez , Evenepoel en Ayuso kwamen samen te rijden in de slotkilometers. Het is Tadej Pogacar die als eerste over de finish kwam in Valloire. Op 35 seconden waren het Evenepoel en Ayuso die het podium completeerden.

Uitslag vierde Tour-etappe

Ronde van Frankrijk

Na de eerste Alpencols is het woensdag weer een dag voor de sprinters met een grotendeels vlakke rit van Saint-Jean-de-Maurienne naar Saint Vulbas.

