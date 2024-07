'Toen speelde ik met Lego': bewondering bij Tom Dumoulin na record Mark Cavendish in Tour de France

Mark Cavendish won woensdag de vijfde etappe in de Tour de France en daarmee schreef hij geschiedenis. Het was zijn 35e etappezege en daarmee reed hij het stokoude record van Eddy Merckx uit de boeken. Cavendish draait al een hele lange tijd mee en dat zorgde voor verbazing bij oud-wielrenner Tom Dumoulin.

Dumoulin schoof woensdag aan bij De Avondetappe van de NOS om over de etappe na te praten. "Hij was met afstand de beste", zag Dumoulin. De oud-renner was diep onder de indruk: "Hij doet het echt magistraal. Hij zal helemaal alleen in de laatste kilometer en doet alles goed. Niet met een vervelend duwtje, zoals we kennen uit het verleden. Schitterend hoe hij vandaag wint."



Het was voor Cavendish zijn 35e etappezege in de Tour en daarmee is zijn grote doel bereikt. De Brit zou vorig jaar eigenlijk stoppen, maar ging een jaar door om toch nog te proberen het record van Merckx te breken. Daar slaagde de 39-jarige sprinter woensdag dus in.

Cavendish draait al eventjes mee, want hij was in 2008 al voor de eerste keer de beste in een Tour-etappe. Wat Dumoulin toen deed? "Met Lego spelen", antwoordde de voormalig Giro-winnaar lachend. "Toen was ik zeventien en nog niet serieus met fietsen bezig."

Dumoulin was toen nog niet eens prof en is inmiddels dus alweer gestopt, terwijl Cavendish nog altijd meerijdt. Dat zorgt voor bewondering: "Ongelooflijk wat voor carrière die man heeft. Volgens mij gunt het hele peloton het hem van harte. Dat is mooi om te zien."

