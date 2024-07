Eddy Merckx is na halve eeuw record definitief kwijt aan Mark Cavendish: 'Wat een aardige gozer'

Eddy Merckx won op 5 juli 1975 zijn 34e etappe in de Tour de France. Bijna 49 jaar later is dat aantal etappezeges niet meer het record. Mark Cavendish sprintte woensdag in de vijfde etappe van de Tour naar de winst en dat was de 35e uit zijn carrière. Merckx is zijn record dus kwijt, maar daar lijkt hij niet wakker van te liggen.

Merckx was ruim 46 jaar lang alleen recordhouder. In 2021 evenaarde Cavendish zijn aantal, maar het record breken leek te veel gevraagd voor hem. Afgelopen weekend ging de Brit nog over zijn nek tijdens een etappe, maar dat hield hem niet tegen om woensdag op 39-jarige leeftijd alsnog historie te schrijven.

Mark Cavendish wordt door iedereen geknuffeld na schrijven van Tour de France-geschiedenis: 'Het was een grote gok' Mark Cavendish schreef woensdagmiddag wielergeschiedenis in de Tour de France. De legendarische sprinter (39) boekte zijn 35e etappezege in de iconische wielerkoers. Daar leek het hele peloton ook wel blij mee te zijn, want zelfs tijdens het interview na de etappe werd hij door veel collega's geknuffeld.

Merckx reageert

Merckx lijkt er geen enkel probleem mee te hebben dat hij het record kwijt is. Via zijn Instagram reageert de wielerlegende: "Gefeliciteerd met deze historische prestatie! Wat een aardige gozer die mijn record breekt."

De reactie van Eddy Merckx via Instagram. © Instagram

Het doel van 'Cav'

Cavendish hoopte het record eerder al te breken. De Brit kwam vorig jaar al heel dichtbij, maar schoot toen tijdens een eindsprint uit zijn pedaal. Door een valpartij moest hij de Tour verlaten en daarmee leek het gedaan, want Cavendish zou stoppen. Hij besloot er toch nog een jaartje aan vast te plakken en voltooide woensdag dus zijn grote doel.

Cees Bol door het dolle heen na recordoverwinning Mark Cavendish: 'Blij om er onderdeel van te zijn' Mark Cavendish schreef woensdag 3 juli 2024 wielergeschiedenis. De Engelsman won voor de 35e keer een etappe in de Tour de France, een record. Daar was zijn ploeggenoot Cees Bol bij Astana Qazaqstan natuurlijk blij mee.

Tour de France 2024

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.