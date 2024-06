Tour-renner zat anderhalf uur in tandartsstoel omdat 'onnozelaar' hem van zijn fiets beukte

Dé pechvogel van de eerste etappe van de Tour de France was zonder twijfel Jan Hirt. De Tsjech van Soudal-Quick Step kwam net voor de start ten val door een toeschouwer die niet oplette en brak drie tanden. Een dag later gaat het gelukkig weer een stuk beter.

"Ik heb een zware dag gehad met veel pijn", vertelde Hirt zondag voor de start over de eerste etappe aan Sporza. "Ik kon tijdens de rit niet eten en ik was volledig leeg aan de finish."

"Nu voel ik me beter dan gisteren. Ik ben geen 100 procent, maar het is wel al beter. Wat er gebeurd is? Plots lag ik tegen de grond, het ging allemaal zo snel. Gisteren was het niet goed geregeld door de organisatie bij de start, vandaag is het veel beter. Maar het is jammer dat er eerst iets moet gebeuren voor ze het aanpassen."

Hirts ploegbaas Patrick Lefevre was bij Sporza zoals altijd veel uitgesprokener: "Een onnozelaar met een rugzak pakte het stuur van Jan mee. Begin dan maar aan de Tour, hé. Hij heeft ook wekenlang inspanningen gedaan op training."

Of Lefevere al iets van organisator ASO heeft gehoord? "Excuses hebben we niet gehad. Ik heb gisteren wél gezorgd voor een specialist-tandarts die in anderhalf uur de drie gebroken tanden hersteld heeft."

Voor dat laatste was Hirt zeer dankbaar: "De ploeg heeft prima geregeld dat ik zaterdagavond nog naar de tandarts kon, wat niet vanzelfsprekend is in Italië. En vandaag hoop ik gewoon weer te overleven."