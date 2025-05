TV-gids: Dit is waar je de Giro d’Italia 2025 live kunt volgen

De 108e Giro d'Italia is begonnen! De strijd om de roze trui gaat van start met de drie etappes door Albanië. Gedurende drie weken leggen de renners 3.500 kilometer af, met spannende ritten door Italië, tijdritten en bergetappes. De eerste weken bieden volop actie voor wielerfans, met tal van kanshebbers die de strijd om het klassement aangaan.

Primoz Roglic en Juan Ayuso zijn de topfavorieten voor de eindzege. Roglič heeft zijn ervaring in grote rondes en sterke tijdritcapaciteiten, terwijl de jonge Ayuso zijn klasse als ronderenner al heeft bewezen. Deze twee renners zullen waarschijnlijk het vuur aan elkaars schenen leggen gedurende Giro.

Vanuit Nederlands oogpunt is Thymen Arensman een belangrijke renner voor het algemeen klassement. De kopman van INEOS beschikt over een sterke tijdrit en heeft de potentie om zich in de top van het klassement te mengen. Daarnaast heeft Olav Kooij goede kansen op etappezeges. De sprinter van Visma | Lease a Bike wordt uitgespeeld op de vlakke aankomsten, terwijl zijn ploeggenoot Wout van Aert meer gespecialiseerd is in de punchfinishes. Samen delen zij de kansen in de sprintetappes.

Waar kan ik de Giro d'Italia live bekijken?

De Giro d'Italia is van 9 mei tot en met 1 juni 2025 en is elke dag live te volgen in Nederland. Alle etappes worden uitgezonden via Eurosport en streamingsplatform HBO Max. Bij Eurosport begint de uitzending bij de officiële start van elke etappe. Bij HBO Max kun je de koers ook zonder reclameonderbrekingen volgen. Zorg ervoor dat je geen seconde mist van de actie!

Nederlandse renners in de Giro d’Italia

Naast Arensman en Kooij zijn er nog meer Nederlandse renners die de aandacht trekken in de Giro d’Italia. Wout Poels van XDS Astana is een ervaren etappekaper die na zijn recente overwinning in de Ronde van Turkije mikt op een etappewinst in de Giro. Poels heeft in grote rondes bewezen een sterke klimmer te zijn, maar mist nog slechts een zege in de Giro om zijn trilogie van etappezeges in de grote rondes te voltooien.

Taco van der Hoorn van Intermarché-Wanty is een andere Nederlandse renner die kansen heeft in de etappes. Hij is een specialist in ontsnappingen en kan in vlakkere ritten de strijd aangaan voor een etappezege. Bovendien zal Koen Bouwman van Team Jayco AlUla zijn kansen ruiken in de bergachtige etappes, waar hij in eerdere grote rondes al sterk presteerde.