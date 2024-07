Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar terug in het geel, Jonas Vingegaard op achterstand

De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De vierde etappe werd een prooi voor Jonas Vingegaard. De gele trui wisselde van schouders: Richard Carapaz kon het tempo op het klim van buitencategorie niet bijbenen, waardoor ritwinnaar Tadej Pogacar woensdag in de gele trui rijdt. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Tadej Pogacar slaat dubbelslag in eerste bergrit van de Tour de France, Jonas Vingegaard krijgt eerste dreun te verwerken In de vierde etappe van de Tour de France stond dinsdag voor de renners de eerste beklimming van de buitencategorie op het programma. Mathieu van der Poel ging in de aanval, maar werd door het ontketende team van Tadej Pogacar ingerekend. De Sloveense kopman reed op zijn beurt op de Galibier weg van de concurrentie en daalde solo af richting de streep.

