'Versace Visma': Team Visma | Lease a Bike presenteert bijzonder wielertenue voor Tour de France

Team Visma | Lease a Bike heeft een limited edition wielertenue gepresenteerd voor de Tour de France. Het shirt is geïnspireerd op de Renaissance, maar er wordt ook een andere inspiratiebron genoemd in reacties op het bericht.

Het shirt kenmerkt "het idee van grenzeloos denken". Het is geïnspireerd op de Renaissance, een periode in de Europese geschiedenis waarin mensen anders gingen nadenken over cultuur en wetenschap. Letterlijk betekent het Franse woord 'wedergeboorte'.

Mét Jonas Vingegaard en Wout van Aert: Visma | Lease a Bike presenteert ploeg voor Tour de France Goed nieuws voor Visma | Lease a Bike: Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn op tijd fit om mee te doen aan de Tour de France. De twee grote renners van de Nederlandse ploeg, zitten in de achtkoppige selectie voor de Ronde van Frankrijk.

In de video waarin Team Visma | Lease a bike het tenue presenteert zijn ook beelden van Florence te zien. In die Italiaanse stad gaat de Tour op zaterdag 29 juni van start.

'Versace Visma'

In de reacties op de Instagramvideo maken volgers de vergelijking met een bekend Italiaans kledingmerk. De goudkleurige details op het shirt lijken op de prints die Versace gebruikt in ontwerpen. 'Versace Visma', is een van de reacties onder het bericht.

Van Aert en Vingegaard

De wielerploeg maakte donderdag nog meer nieuws bekend. Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn op tijd fit om mee te doen aan de Tour. Vingegaard, de Deense winnaar van de laatste twee edities van de grootste wielerronde is voldoende hersteld van zijn zware val in de Ronde van het Baskenland en gaat voor een goed klassement.

Wout van Aert brengt opvallend eerbetoon aan Joost Klein richting Tour de France De Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start vanuit Florence. Namens Visma | Lease a Bike bereidt Wout van Aert zich voor om in goede vorm aan de grootste ronde te kunnen beginnen. Tijdens zijn hoogtestage in de Franse Alpen maakt de 29-jarige Belg veel indruk met zijn trainingsritten. Toch valt juist iets heel anders op in zijn post op Strava.

Ook de Belg Wout van Aert verschijnt in Florence aan de start van de 111e Tour de France. De oud-winnaar van de groene trui is op de weg terug van een zware blessure na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Van Aert reed al de Ronde van Noorwegen en trainde de afgelopen weken met Vingegaard in het Franse Tignes op hoogte.

Tour de France 2024 | Dit zijn alle etappes met de start in het Italiaanse Florence De Tour de France 2024 gaat op zaterdag 29 juni van start. Het Italiaanse Florence heeft de eer gekregen om de 'Grand Depart' te organiseren. Na 3492 kilometers finishen de renners voor de eerste keer ooit niet in Parijs, maar met een tijdrit in Nice. Bekijk hieronder alle 21 etappes van de Tour.

Tour de France 2024

De Tour de France begint zaterdag 29 juni in het Italiaanse Florence. De finish van de complete Tour is voor het eerst niet op de Champs-Élysees in Parijs. Omdat de Olympische Spelen daar worden gehouden, is de finish dit jaar in Nice.