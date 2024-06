Tour de France kiest in 2026 opnieuw voor start buiten Frankrijk: 'Prestigieuze stad van sport'

De start van de Tour de France 2026 vindt plaats in Barcelona. Dat heeft de organisatie van de grootste wielerronde ter wereld dinsdag bekendgemaakt. Naast de openingsrit vertrekken de twee etappes erna ook vanuit Catalaans grondgebied.

De 113de editie van de Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 4 juli 2026. De Spaanse stad Barcelona is in het verleden al vaker start- of aankomstplaats van een etappe geweest. De laatste keer was in de Tour van 2009.

Barcelona

"Barcelona is een prestigieuze stad en een stad van sport", zei Tourbaas Christian Prudhomme. Er worden twee etappes volledig in Catalonië verreden. De derde etappe zal beginnen in Catalonië en eindigen in Frankrijk. De organisatie meldde dat Barcelona de zuidelijkste stad ooit is waar de Tour van start zal gaan.

Het is de derde keer dat de Tour in Spanje van start gaat. San Sebastian had in 1992 als eerste de eer en Bilbao was in 2023 nog decor voor de 'Grand Depart'.

De Tour de France van dit jaar begint ook buiten de Franse grens, namelijk op 29 juni in het Italiaanse Florence. Volgend jaar vindt de start wel plaats in het Franse Lille. Toch bekent de toewijzing van Barcelona in 2026 dat de Tour voor de vierde keer in vijf jaar niet vanaf Franse grond begint.

