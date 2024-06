Wout van Aert brengt opvallend eerbetoon aan Joost Klein richting Tour de France

De Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start vanuit Florence. Namens Visma | Lease a Bike bereidt Wout van Aert zich voor om in goede vorm aan de grootste ronde te kunnen beginnen. Tijdens zijn hoogtestage in de Franse Alpen maakt de 29-jarige Belg veel indruk met zijn trainingsritten. Toch valt juist iets heel anders op in zijn post op Strava.

Van Aert beleeft tot dusverre een teleurstellend wielerseizoen. De kopman van Visma van zegevierde in de Belgische eendagskoers 'Kuurne-Brussel-Kuurne', maar een aantal dagen later ging het flink mis. Tijdens 'Dwars door Vlaanderen' ging hij op hoge snelheid hard onderuit met een gebroken sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben tot gevolg. Het resterende voorjaar viel in het water net als de Giro d'Italia die Van Aert zou gaan rijden.

Visma | Lease a Bike ontvangt eindelijk positief nieuws over Wout van Aert en Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike heeft dit seizoen al veel tegenslagen moeten verwerken. Met name de valpartijen van kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard hadden grote gevolgen. Het team heeft aangegeven pas vlak voor de Tour te beslissen of beide kopmannen aan de start verschijnen. Toch lijken de geluiden steeds positiever te worden voor de Belg en de Deense titelverdediger.

Toch lijkt hij op tijd fit te zijn om deel te nemen aan de Tour de France, waar hij zijn geplaagde ploeg uit de brand gaat helpen. Visma zag in de Criterium du Dauphiné nog twee renners van de Tour-selectie ten val komen. Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle zijn beide niet in staat om in Florence aan de start te verschijnen. Terwijl de deelname van Jonas Vingegaard als winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour ook nog onzeker is.

Streep door Tour de France van Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle na harde val in Dauphiné Een flinke tegenvaller voor Visma | Lease a Bike. De Nederlandse ploeg moet het in de Tour de France doen zonder Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle. Het duo kwam hard ten val donderdag in het Critérium du Dauphiné en in het ziekenhuis bleek de schade groot.

Luchtballon

Samen met andere renners van Visma is van Aert op dit moment zijn trainingen aan het afwerken om naar een absolute topvorm te groeien. Vrijwel iedere dag deelt de Belg via Strava indrukwekkende statistieken van zijn trainingsritten.

Maar dinsdag waren het niet de angstaanjagende kilometers of gemiddelde snelheid die de aandacht trokken. Van Aert plaatste zijn training met de volgende tekst: "Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom. Laat me maar blazen in m'n luchtballon."

Daarmee verwijst de kopman van Visma naar het nieuwe nummer 'Luchtballon' van Joost Klein. Dit is het eerste nummer wat de Nederlandse artiest heeft uitgebracht sinds het moment dat hij in opspraak kwam tijdens het 'Eurovisie Songfestival' begin mei.

Van Aert haalt vaker inspiratie uit Nederlandse muziek zo citeerde Het Laatste Nieuws zijn uitleg bij Studio Brussel. "Het is een beetje een uit de hand gelopen. Ik maak er al langer een sport van om trainingen een bijzondere naam te geven", gaat de Belg door. "Als ik leuke woorden of rijmpjes zie, zoals Sam Gooris dat onnavolgbaar kan, dan vind ik dat echt fantastisch."