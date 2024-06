Wout van Aert tempert verwachtingen: 'Sta hier met mijn slechtste vorm ooit aan de start'

Wout van Aert durft nog geen grote doelen te stellen voor de aankomende Tour de France. De Belg kende een zwaar jaar en durft te stellen dat hij deze editie met zijn slechtste vorm ooit aan de Franse ronde verschijnt.

Van Aert won in zijn carrière al tien keer een rit in de Tour de France en hij is altijd vol zelfvertrouwen. Dit jaar heeft de Belg er echter iets minder vertrouwen in. "Iedereen weet wat voor een zwaar jaar het voor me geweest is. Het is ook moeilijk voor mij om de juiste verwachtingen uit te spreken. Wat wel zeker is: ik sta hier in de slechtste vorm aan de start van alle Tours die ik al gereden heb, dus dat geeft me een beetje een vreemd gevoel", vertelt de coureur tegen Wielerflits.

Mét Jonas Vingegaard en Wout van Aert: Visma | Lease a Bike presenteert ploeg voor Tour de France Goed nieuws voor Visma | Lease a Bike: Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn op tijd fit om mee te doen aan de Tour de France. De twee grote renners van de Nederlandse ploeg, zitten in de achtkoppige selectie voor de Ronde van Frankrijk.

Vorm

Toch is Van Aert van mening dat zijn vorm wel sterk genoeg is om potten te kunnen breken in de Tour. "Uiteraard is de vorm goed genoeg, we hebben keihard gewerkt de laatste maanden om op dit niveau te komen. De vorm is alleen niet hetgeen waaraan ik gewend ben. Het is echt afwachten en zien wat dit niveau waard gaat zijn in de Tour."

Deelnemersveld

De mindere vorm van Van Aert komt deze Tour niet heel goed uit, want deze editie staat er een historisch sterk deelnemersveld aan de start van de grootste wielerronde ter wereld. Met Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Van Aert verschijnen de zogenaamde 'grote zes' allemaal aan de Grand Départ in Florence aanstaande zaterdag.

Startlijst Tour de France 2024: alle teams en renners De 111de editie van de Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Visma | Lease a Bike reist af met onder andere de net op tijd herstelde titelverdediger Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de voorlopige startlijst staan voor de Ronde van Frankrijk.

Sprinten

Normaal gesproken is Van Aert ook een begenadigd kandidaat voor de massasprints in de Tour, maar ook daar durft hij dit jaar zijn geld niet op in te zetten. "Ik hoop competitief te zijn, of dat nu in de sprints of andere ritten is. Afgelopen weekend heb ik ook geprobeerd me te sprinten tijdens het Belgisch kampioenschap op de weg, maar dat werkte niet goed. Je moet echt in topvorm zijn wil je jezelf daarin mengen."

Blessures

Van Aert kende dit jaar geen al te best voorjaar, mede door een zware rits blessures die hij opliep na een val in Dwars door Vlaanderen. Zo brak hij zijn sleutelbeen, enkele ribben en liep hij een breuk in zijn borstbeen op. Hij is in ieder geval wel op tijd fit voor de Tour de France.