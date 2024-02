Sharon van Rouwendaal doet het gewoon weer: tweede wereldtitel is binnen

Sharon van Rouwendaal heeft zaterdag op het WK zwemmen goud gepakt op de 10 kilometer open water. Van Rouwendaal liet zich tijdens de wedstrijd in Qatar veel van voren zien en was uiteindelijk in de eindsprint de Spaanse Maria de Valdes net te snel af. Het is voor de Nederlandse na 2022 de tweede keer dat ze wereldkampioen wordt op deze discipline.