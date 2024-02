De gekste weddenschappen rond Super Bowl 58: van Taylor Swift tot het aantal verkochte biertjes

Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers spelen zondag Super Bowl 58. Een wedstrijd om naar uit te kijken, zeker voor gokkers. Tijdens het grootste eendaagse sportevenement ter wereld trekken de bookmakers alles uit de kast. Sportnieuws.nl zet de gekste weddenschappen ronde de NFL-finale op een rijtje.

In de Verenigde Staten worden een recordaantal bets verwacht. Volgens de nationale branchevereniging van de gokindustrie zijn ongeveer 68 miljoen Amerikanen van plan om een weddenschap te plaatsen op de Super Bowl. Dat komt neer op een totale som van 21,5 miljard euro aan weddenschappen, blijkt uit onderzoek van de American Gaming Association (AGA).

Weddenschappen Taylor Swift Super Bowl 58

Tijdens de Super Bowl komen altijd de meest gestoorde lines naar voren, bijvoorbeeld over Taylor Swift, de vriendin van Travis Kelce. Een leuke weddenschap is het aantal keren dat Swift door de regie in beeld wordt gebracht: is dat over of onder 5,5? Ook kan een gokker geld winnen als de MVP van de Super Bowl de zangers benoemt in zijn speech na afloop, of als Kelce haar ten huwelijk vraagt.

New prop added to FanDuel in Ontario (H/T @Mychasiw) pic.twitter.com/3QBIIKptIn — Darren Rovell (@darrenrovell) January 30, 2024

Bij legale bookies in de VS is het overigens verboden om weddenschappen over Swift op te stellen. Tristan David, de grote baas bij gokbedrijf BetMGM, zei daarover bij The New York Post: "De algemene vuistregel voor het creëren van prop bets is dat ze moeten worden bepaald door actie op het veld en het resultaat dat wordt weergegeven in de boxscore. Dit maakt het moeilijk om prop bets op Taylor Swift aan te bieden, omdat ze de wedstrijd niet speelt."

Op deze site vind je een hoop weddenschappen rondom Taylor Swift.

Get out your flight trackers for #SBLVIII ✈️



Every Taylor Swift prop you can think of 👇https://t.co/dogDdsyomb pic.twitter.com/SVrbHevCoZ — BetOnline.ag (@betonline_ag) February 5, 2024

Overige odds Super Bowl

In Nederland zitten er helaas geen gestoorde weddenschappen tussen. Daar kun je vooral inzetten standaarddingen als wie er gaat winnen en welke spelers een bepaald aantal yards lopen, rennen of gooien. Vroeger konden Nederlanders nog wel eens inzetten op welke kleur Gatorade er over de winnende coach wordt gegooid. Dit seizoen krijgen Amerikaanse gokkers voor paars het minste geld terug; vorig jaar kreeg Andy Reid, die met Kansas City Chiefs won, namelijk paarse Gatorade over zich heen.

Odds for color of Super Bowl Gatorade Bath at #BetMGM



+225 Purple

+275 Blue

+450 Yellow/Green/Lime

+500 Red/Pink

+500 Orange

+1000 Clear/Water

+3000 No Gatorade Bath



Orange has moved from +550 to +500



35% of money (most) is on Orange. pic.twitter.com/7PjQZmw6hM — John Ewing (@johnewing) January 31, 2024

Andere noemenswaardige weddenschappen zijn: