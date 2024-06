Programma EK atletiek | Femke Bol, Lieke Klaver, estafette-mannen en andere Nederlanders in actie in Rome

De EK atletiek vinden van 7 tot en met 12 juni 2024 plaats in Rome. Het is in Italië de laatste kans voor de Europese atleten om zich te laten zien én kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Femke Bol doet natuurlijk ook mee. Bekijk hier het programma van de EK atletiek.

Andere toppers, zoals Sifan Hassan, laat de EK atletiek schieten. Zij focust zich, net als meerkampsters Anouk Vetter en Emma Oosterwegel volledig op de Olympische Spelen. Desondanks bestaat TeamNL in Rome uit 59 atleten, die volgens technisch directeur Vincent Kortbeek 'zeker weten medailles mee gaan nemen'.

Belangrijk EK voor estafette

Voor de Nederlandse hardlopers zijn de EK wel héél belangrijk. De mannen vielen op de WK estafette buiten de plekken die een ticket opleverden voor de Spelen. De aflossing op de 4x100 meter en 4x400 meter heeft in Rome de laatste kans om zich te kwalificeren. De vrouwen (met onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver) en de gemengd estafette zijn wel al zeker van de Spelen.

Programma EK atletiek

Hier onder vind je het programma van de EK atletiek in Rome. Het event wordt van 7 tot en met 12 juni in Italië afgewerkt. Er doen 59 Nederlandse atleten mee. De EK atletiek is elke dag live te zien bij de NOS op NPO 3. Vanaf 20.00 uur is die zender elke dag live met de finalesessies. Ook op NOS.nl en in de NOS-app kun je de EK atletiek live volgen.

Let op: in onderstaand programma staan alleen onderdelen waar Nederlanders in actie komen en de grote finales. Voor het volledige programma check je de officiële website van de EK atletiek in Rome.

Vrijdag 7 juni

09.35 uur: Discuswerpen mannen, kwalificatie A ( Ruben Rolvink en Shaquille Emanuelson ).

en ). 09.40 uur: Meerkamp vrouwen, 100 meter horden ( Sofie Dokter en Marijke Esselink ).

en ). 10.03 uur: Kogelstoten vrouwen, kwalificatie ( Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Benthe König ).

en ). 10.10 uur: 100 meter horden vrouwen, series ( Nadine Visser en Maayke Tjin-A-Lim ).

en ). 10.40 uur: 110 meter horden mannen, series ( Mark Heiden, Job Geerds en Timme Koster ).

en ). 10.55 uur: Discuswerpen mannen, kwalificatie B ( Ruben Rolvink en Shaquille Emanuelson ).

en ). 11.35 uur: Meerkamp vrouwen, hoogspringen ( Sofie Dokter en Marijke Esselink ).

en ). 11.45 uur: 1500 meter vrouwen. series ( Marissa Damink )

) 12.15 uur: Discuswerpen vrouwen, kwalificatie A ( Jorinde van Klinken ).

). 12.20 uur: 800 meter mannen, series ( Niels Laros en Ryan Clarke ).

en ). 13.35 uur: Discuswerpen vrouwen, kwalificatie B ( Jorinde van Klinken ).



). 18.35 uur: 20 kilometer snelwandelen finale, vrouwen.

18.40 uur: Meerkamp vrouwen, kogelstoten ( Sofie Dokter en Marijke Esselink ).

en ). 19.55 uur: Kogelstoten finale, mannen

21.00 uur: Discuswerpen mannen, finale ( met mogelijk Ruben Rolvink en Shaquille Emanuelson ).

). 21.10 uur: 100 meter mannen, series (Taymir Burnet).

21.33 uur: Kogelstoten finale, vrouwen ( met mogelijk Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Benthe König ).

). 21.45 uur: Meerkamp vrouwen, 200 meter ( Sofie Dokter en Marijke Esselink ).

en ). 22.20 uur: 4x400 meter gemengd, finale ( Nederlands team ).

). 22.40 uur: 5000 meter vrouwen, finale (Maureen Koster).

Zaterdag 8 juni

10.05 uur: Kogelslingeren mannen, kwalificatie A ( Denzel Comentia ).

). 11.30 uur: Kogelslingeren mannen, kwalificatie B ( Denzel Comentia ).

). 11.45 uur: 400 meter series, mannen ( Liemarvin Bonevacia ).

). 12.10 uur: Meerkamp vrouwen, verspringen ( Sofie Dokter en Marijke Esselink ).

en ). 12.20 uur: 400 meter series, vrouwen ( Lieke Klaver ).



). 18.05 uur: Meerkamp vrouwen, speerwerpen ( Sofie Dokter en Marijke Esselink ).

en ). 19.50 uur: 800 meter, halve finales mannen ( mogelijk met Niels Laros en Ryan Clarke ).

). 20.06 uur: Verspringen finale, mannen.

20.12 uur: 100 meter horden, halve finales vrouwen ( met mogelijk Nadine Visser en Maayke Tjin-A-Lim ).

). 20.38 uur: 110 meter horden, halve finales mannen ( met mogelijk Mark Heiden, Job Geerds en Timme Koster ).

). 21.02 uur: Kogelstoten finale, mannen.

21.10 uur: 100 meter halve finales, mannen ( met mogelijk Taymir Burnet ).

). 21.37 uur: Discuswerpen finale, vrouwen ( met mogelijk Jorinde van Klinken ).

). 21.47 uur: Meerkamp vrouwen, 800 meter ( Sofie Dokter en Marijke Esselink ).

en ). 22.08 uur: 100 meter horden finale, vrouwen ( met mogelijk Nadine Visser en Maayke Tjin-A-Lim ).

). 22.18 uur: 110 meter horden finale, mannen ( met mogelijk Mark Heiden, Job Geerds en Timme Koster ).

). 22.28 uur: 5000 meter finale, mannen ( Mike Foppen, Tim Verbaandert en Mahadi Abdi Ali ).

en ). 22.53 uur: 100 meter finale, mannen (met mogelijk Taymir Burnet).

Zondag 9 juni

09.00 uur: Halve marathon mannen ( Filmon Tesfu ).

). 09.30 uur: Halve marathon vrouwen ( Anne Luijten en Jacelyn Gruppen ).

en ). 11.35 uur: Hoogspringen kwalificatie, mannen ( Douwe Amels ).

). 11.50 uur: 200 meter series, mannen ( Taymir Burnet ).

). 12.40 uur: 400 meter horden series, vrouwen ( Femke Bol en Cathelijn Peeters ).

en ). 13.20 uur: 400 meter horden series, mannen ( Nick Smidt ).



). 20.05 uur: 400 meter halve finales, vrouwen ( met mogelijk Lieke Klaver ).

). 20.30 uur: Hoogspringen finale, vrouwen.

20.38 uur: 400 meter halve finales, mannen ( met mogelijk Liemarvin Bonevacia ).

). 21.11 uur: Kogelslingeren finale, mannen ( met mogelijk Denzel Comentia ).

). 21.35 uur: 200 meter halve finales, mannen ( met mogelijk Taymir Burnet ).

). 22.04 uur: 3000 meter steeplechase finale, vrouwen.

22.27 uur: 800 meter finale, mannen ( met mogelijk Niels Laros en Ryan Clarke ).

). 22.36 uur: 1500 meter finale, vrouwen ( met mogelijk Marissa Damink ).

). 22.53 uur: 100 meter finale, vrouwen.

Maandag 10 juni

10.05 uur: Tienkamp mannen, 100 meter (Jeff Tesselaar).

10.18 uur: Polsstokhoogspringen kwalificatie, mannen (Menno Vloon).

10.35 uur: 200 meter series, vrouwen ( Tasa Jiya ).

). 11.05 uur: Tienkamp mannen, verspringen (Jeff Tesselaar).

11.20 uur: 1500 meter series, mannen (Niels Laros en Noah Baltus).

12.40 uur: 400 meter horden halve finales, mannen (Nick Smidt).

13.05 uur: Tienkamp mannen, kogelstoten (Jeff Tesselaar).

13.15 uur: 400 meter horden vrouwen, halve finales ( met mogelijk Femke Bol en Cathelijn Peeters ).

). 19.30 uur: Tienkamp mannen, hoogspringen ( Jeff Tesselaar ).

). 21.05 uur: 200 meter vrouwen, halve finales ( met mogelijk Tasa Jiya ).

). 21.33 uur: Kogelslingeren finale, vrouwen.

21.40 uur: 400 meter finale, mannen ( met mogelijk Liemarvin Bonevacia ).

). 21.50 uur: 400 meter finale, vrouwen ( met mogelijk Lieke Klaver ).

). 22.00 uur: 3000 meter steeplechase finale mannen.

22.20 uur: Tienkamp mannen, 400 meter ( Jeff Tesselaar ).

). 22.50 uur: 200 meter finale, mannen (met mogelijk Taymir Burnet).

Dinsdag 11 juni

09.35 uur: Tienkamp mannen, 110 meter horden ( Jeff Tesselaar ).

). 10.30 uur: Tienkamp mannen, discuswerpen groep A ( Jeff Tesselaar ).

). 10.35 uur: Verspringen kwalificatie, vrouwen ( Pauline Hondema ).

). 10.45 uur: 4x400 meter series, mannen ( Nederlands team, met onder anderen Liemarvin Bonevacia ).

). 11.15 uur: 4x400 meter series, vrouwen ( Nederlands team, met onder anderen Femk Bol ).

). 11.35 uur: Tienkamp mannen, discuswerpen groep B ( Jeff Tesselaar ).

). 11.55 uur: Tienkamp mannen, polsstokhoogspringen groep A ( Jeff Tesselaar ).

). 12.00 uur: 4x100 meter series, mannen ( Nederlands team, met onder anderen Taymir Burnet ).

). 12.30 uur: 4x100 meter series, vrouwen ( Nederlands team, met onder anderen Tasa Jiya ).

). 13.10 uur: Tienkamp mannen, polsstokhoogspringen groep B ( Jeff Tesselaar ).

). 19.05 uur: Tienkamp mannen, speerwerpen groep A ( Jeff Tesselaar ).

). 20.15 uur: Tienkamp mannen, speerwerpen groep B ( Jeff Tesselaar ).

). 20.35 uur: Hoogspringen mannen, finale ( met mogelijk Douwe Amels ).

). 21.05 uur: 400 meter horden finale, mannen ( met mogelijk Nick Smidt ).

). 21.18 uur: 400 meter horden finale, vrouwen ( met mogelijk Femke Bol, Cathelijn Peeters ).

). 21.30 uur: 10.000 meter finale, vrouwen ( met mogelijk Diane van Es, Jasmijn Lau, Jennifer Gulikens, Veerle Bakker en Silke Jonkman ).

). 21.36 uur: Speerwerpen finale, vrouwen.

22.25 uur: Tienkamp mannen, 1.500 meter ( Jeff Tesselaar ).

). 22.53 uur: 200 meter finale, vrouwen (met mogelijk Tasa Jiya).

Woensdag 12 juni