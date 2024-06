Na lange tijd eindelijk weer een Nederlander in de NBA, Bronny James via Draft naar vader LeBron

De NBA is weer een Nederlander rijker. Eindelijk. Henk Norel was in 2009 de laatste speler uit Nederlander die gekozen werd in de NBA Draft, tot afgelopen nacht. Toen ging de 24-jarige Quinten Post via een dubbele ruildeal naar Golden State Warriors. Een paar plekken daarna koos Los Angeles Lakers voor Bronny James, de zoon van levende legende LeBron James.

De naam van Post werd als 52ste omgeroepen in New York. Toen nog als speler van de Warriors, maar vrij snel daarna werd duidelijk dat de boomlange Amsterdammer naar het 'jonge' Oklahoma City Thunder werd gestuurd. Na een korte bedenktijd nam Golden State de 2,13 meter lange center toch weer terug.

With the 52nd pick of the NBA Draft, the @warriors select Quinten Post!



Second Round of the 2024 #NBADraft presented by State Farm is LIVE on ESPN!

Wie is Quinten Post?

Post speelde in de jeugd van Apollo Amsterdam en ging in 2019 de oceaan over, om voor Mississippi State Bulldogs te gaan spelen. Na twee jaar vertrok hij naar Boston College Eagles, waar hij afgelopen seizoen goed was voor gemiddeld 17 punten, 8,1 rebounds, 2,9 assists en 1,7 blocks per wedstrijd. Met Post halen de Warriors een center die ook een aardige driepunter in huis heeft.

Overige Nederlanders

Post was de enige van vijf Nederlanders wiens naam werd genoemd in de Draft. Jesse Edwards, Tristan Enaruna, Yannick Kraag en Malevy Leons zullen via een andere weg de NBA moeten bereiken. Edwards tekende een two-way contract bij Minnesota Timberwolves, dat hem stalde bij G-League-team Iowa Wolves. Daar moet Edwards een plekje zien te verdienen in het hoofdteam.

Voor de overige drie wacht een andere route. Enaruna en Leons tekenden een contract voor tien dagen om zich te bewijzen bij respectievelijk kampioen Boston Celtics en Oklahoma City Thunder. Een andere mogelijkheid is via de Summer League, om bijvoorbeeld net als Edwards een two-way contract te krijgen. In dat geval is een speler te gebruiken voor de hoofdmacht, maar ook voor het team in de G-League. Een derde optie is een terugkeer naar Europa, om in een van de topcompetities hier te spelen.

Bronny James naar Lakers

Zaccharie Risacher werd als eerste verkozen deze Draft, door Atlanta Hawks. De Fransman volgt landgenoot Victor Wembanyama op. Wembanyama werd in zijn eerste jaar direct verkozen tot beste nieuwkomer in de NBA. Toch zal Risacher niet het gezicht van deze Draft worden, aangezien Bronny James (19) ook werd gekozen.

LeBron James and Bronny James become the first father and son duo to be in the NBA at the same time.



Now they are teammates on the Lakers!

Hij ging als 55ste naar het team van zijn vader: Los Angeles Lakers. Daarmee komt de droom van LeBron James uit, hij wilde graag met zijn zoon in de NBA spelen. Zij worden het eerste vader-zoonduo in de NBA. Wel moet Bronny nog eerst rijpen in de Summer League.