Chantalle Schilder (vriendin Joey Veerman) en Monique Smit trotseren file op weg naar Oranje in Berlijn

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond om 18.00 uur de laatste groepswedstrijd op het EK. En natuurlijk kunnen de spelersvrouwen en andere fans niet ontbreken. Uit alle windstreken komen ze naar Berlijn, dus ook Chantalle Schilder (vriendin Joey Veerman) en Monique Smit.

Schilder en Smit vertrokken dinsdagochtend al vroeg vanuit Volendam om op tijd in Berlijn te zijn. Toch lukte het niet helemaal om de files te vermijden, want op Instagram is te zien dat ze samen met een vriendin ook in de drukte rijden. Toevallig komen ze ook langs De beroemde Oranjebus rijden, die later wordt ingezet tijdens de orantjestoet richting het stadion.



Steun van spelersvrouwen

Het Nederlands elftal werd de afgelopen wedstrijden op het EK ook al veel gesteund door de spelersvrouwen. Chantalle Schilder was er bij het eerste groepsduel met Polen (2-1 winst) ook al bij. Toen hulde ze zoontje Frenkie (niet vernoemd naar Frenkie de Jong) in een schattig Oranje-tenue en na de wedstrijd werden er prachtige foto's op Instagram gedeeld.

Een dag na Polen mocht familie langs bij de training van het Nederlands elftal, ook Chantalle Schilder en kleine Frenkie waren van de partij. Het koppel had elkaar ruim twee weken niet gezien. Nog nooit waren ze zo lang uit elkaar. Schilder was blij dat bondscoach Ronald Koeman ze had uitgenodigd. "Want het zorgt er ook voor dat de jongens weer wat ontspanning hebben. Als ze verder komen, weet ik nog niet hoe vaak ik hem kan zien."

Alles over het EK

