Charles Leclerc maakt carrièreswitch: Ferrari-coureur gaat eigen ijs verkopen

Wie binnenkort in Italië rondloopt kan terecht voor een bolletje ijs uit de fabriek van Charles Leclerc. De Monegask verdient zijn geld als Formule 1-coureur bij Ferrari, maar afgelopen week liet hij weten van zijn passie voor ijs ook zijn werk te maken.

Charles Leclerc maakte vorige week via Instagram bekend een nieuw ijsmerk op de markt te brengen onder de naam LEC. De coureur weet als geen ander dat een ongezond tussendoortje als topsporter niet door de beugel kan. Daarom brengt hij met LEC caloriearme smaken ijs op de markt. Het ijs is verkrijgbaar in de smaken vanille, chocolade, karamel-zeezout, pistache en pinda-karamel. Vooralsnog kun je alleen een hapje proeven in Italië, aangezien het merk alleen daar verkrijgbaar is.

Eigen ijswinkel in Monaco

In eerste instantie wilde Leclerc een eigen ijszaak openen in zijn woonplaats Monaco. Maar voordat die plannen verder werden uitgewerkt werd hij benaderd door Italiaans ijsmerk Grom die samen met hem ijs wilde gaan uitbrengen. LEC wil niet alleen verkrijgbaar zijn in Italië, maar wil ook snel gaan uitbreiden. “Ik ben al bezig met nieuwe smaken voor 2025, maar ondertussen hebben we ook het doel om eind dit jaar in de Franse supermarkten te komen”, vertelt Leclerc ambitieus.

Puppy Leo

Naast het lanceren van zijn nieuwe ijsmerk kwam de Mongegask deze week met nog meer nieuws. Via Instagram deelde de coureur een nieuw gezinslid te kunnen verwelkomen. Namelijk in de vorm van een nieuwe viervoeter genaamd Leo. Leclerc deelt een aantal schattige foto's met zijn nieuwe puppy waarmee hij onder andere uitrust op de bank.

Leo moet echter wel snel weer afscheid nemen van zijn baasje, doordat Leclerc afreist naar China. Daar staat dit weekend de Grand Prix van Shanghai op het programma. Gelukkig volgen er voor het nieuwe gezinslid na China meer races in de buurt. Eerst in Barcelona en vervolgens in zijn thuisland Monaco.