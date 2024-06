Engeland maakt op EK gebruik van zeer flexibele instructrice: 'Blij dat het zo in de spotlights komt'

Engeland is op het EK nog niet wat de experts ervan verwachten. Met vier punten uit twee duels is het zelfs nog maar de vraag of de ploeg groepswinnaar wordt in een op papier 'makkelijke' groep. Om niks aan het toeval over te laten, maken de spelers gebruik van een zeer flexibele instructrice.

Rebekay Jade werd ingevlogen om de spelers van Engeland te helpen met herstellen na hun wedstrijd tegen Denemarken (1-1) en de afsluitende groepswedstrijd tegen Slovenië (dinsdag) alweer voor de deur. Jade is van alle markten thuis: ze werd vooral ingevlogen omdat ze yoga-instructrice is, maar daarnaast werkt ze ook bij de NHS (het nationale zorgsysteem van Engeland) en is ze DJ.

'Wow, dankjewel'

Maar zaterdag gaf ze de spelers van Engeland dus les in yoga. "Wow, dankjewel Engeland om me uit te nodigen om yoga te geven als onderdeel van jullie herstelproces tijdens het EK. Yoga is zo goed op verschillende gebieden en atleten zo veel kan brengen op het gebied van presteren en herstellen", schreef ze na de bijzondere dag op Instagram.

'Zo blij'

"Ik ben zo blij om te zien dat dit (yoga, red.) in de spotlights komt te staan en dat ik onderdeel mag zijn van die reis naar bekendheid. Ik kan niet wachten om dieper in dit onderwerp te duiken en meer informatie te delen de komende maanden. Bedankt Nike en het hele Engelse nationale elftal voor de gastvrijheid en het harde werk. We beginnen pas net..."

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep C | Engeland nog niet geplaatst voor achtste finales Engeland is een van de grote favorieten voor de winst van het EK en dus gaat iedereen er vanuit dat de ploeg van Gareth Southgate met gemak groep C zal overleven. Gezien de tegenstand in de poule mag dat geen enkel probleem zijn.

Engeland - Slovenië

Na haar sessie met de voetballers kreeg ze ook nog een cadeautje van de selectie. Een gesigneerd thuisshirt van Engeland met haar achternaam en rugnummer 24 achterop. Dinsdag komen de spelers weer in actie op het EK en kunnen we zien of de yoga-sessie heeft geholpen.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.