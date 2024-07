Estavana Polman staat op Olympische Spelen voor lastig dilemma: 'Alles voor het goede doel'

Alles leuk en aardig zo'n sportzomer, maar als je topatleet bent is het soms onmogelijk om je geliefden te zien. Laat staan als ook je partner wel wat met sport heeft. NOS-analist Rafael van der Vaart is net koud thuis van het EK voetbal of Nederlands beroemdste handbalster Estavana Polman vertrekt alweer naar de Spelen. Polman: "Na de Spelen hebben we zeven dagen vrij, tenzij we een medaille winnen."

Zondagochtend vertrekken de Nederlandse handbalvrouwen met hun eigen bus vanaf Papendal naar Parijs voor hun olympische droom. Estavana Polman vertelde aan Sportnieuws.nl dat ze tijdens de voorbereiding best veel rust hadden. "Dat is het voordeel van dat het in Parijs is, iedereen komt naar Europa. Laatst waren we zelfs vijf dagen vrij. Donderdagavond spelen we nog een uitverkochte uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Korea en dan zijn we vrijdag en zaterdag vrij."

Estavana Polman kan na 'mentaal zware jaren' eindelijk weer genieten: 'Dit is het mooiste wat er is' Over tien dagen spelen de Nederlandse handbalvrouwen hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen tegen Angola. Routinier Estavana Polman is erbij, en hoe: "Ik heb driekwart jaar keihard gewerkt om zondagochtend in die bus naar Parijs te zitten", vertelt ze aan Sportnieuws.nl en ze verzekert: "Ik ben écht fit."

Zondag komen de handbalsters dan weer samen. "Het is fijn om nog even thuis te zijn voordat we vertrekken. Kunnen we mooi alles nog even wassen."

Raf komt later

Een ánder voordeel van dat de Spelen in Parijs zijn, is dat het makkelijker is voor vrienden, familie en Oranjefans om af te reizen. "Ja, zo fijn", zegt Polman. "Mijn moeder, vader en die kleine komen drie weken lang. En Raf? Die vliegt op en neer. Hij komt waarschijnlijk later in het toernooi pas langs als we verder komen. Dan spelen we in Lille (in het stadion van Lille OSC, red.). Hij is nu op vakantie met mijn schoonouders, maar straks komen ze allemaal naar Frankrijk."

'Een medaille gaat van je vrije tijd af'

Een gezamenlijke zomervakantie zat er niet in voor Van der Vaart, Polman en hun dochtertje Jesslynn (7): "Ik ben gewoon doorgegaan met mijn revalidatie. Maar als ik ‘s ochtends trainde, kon ik daarna wel op het strand genieten van mijn gezin. Dan is het wel vakantie voor mij, maar helemaal 'off' heb ik niet gehad dit jaar. We zijn doorgegaan, alles voor het goede doel."

Heeft ze dan na de Olympische Spelen nog tijd voor haar gezin? "Na het toernooi heb ik nog zeven dagen vrij. Maar ja...", zegt ze met een sardonisch lachje. "Als je een medaille wint, heb je ook verplichtingen natuurlijk. Die tijd gaat dan van de vrije tijd af."

Ervaren superfan

Voor Jesslynn is het niet het eerste hoofdtoernooi. Vijf jaar geleden was ze er ook al bij tijdens het WK handbal in Japan, waar Polman met Nederland de allereerste wereldtitel ooit pakte.