Irene Schouten en man Dirkjan Mak vieren zéér speciale dag: 'Gefeliciteerd, moppie van me'

Het is een heel bijzondere week in huize Schouten/Mak. Voormalig topschaatser Irene Schouten en Dirkjan Mak vierden op 18 juni hun jubileum als getrouwd stel. Ze waren toen twee jaar getrouwd. Maar vandaag, 21 juni, is een nog specialere dag voor de twee.

Schouten én Mak zijn namelijk allebei jarig. Schouten is op 21 juni 2024 32 jaar oud geworden. Haar man Dirkjan is dus op dezelfde dag jarig, maar niet even oud. Hij is vier jaar ouder dan zijn vrouw Schouten en is dus 36 jaar oud geworden. Natuurlijk wordt deze zeer speciale dag gevierd door de twee. Ze waren al vroeg op een terras te vinden, zo blijkt uit de Instagram-posts.

'Je ziet er schitterend uit'

"Gefeliciteerd, moppie van me", feliciteerde Mak zijn vrouw, begeleid door een foto van een gelukkig uitziende Schouten. Op haar beurt deelde Schouten een foto van haar man met feestvierende poppetjes. Ook deelde Schouten een post waarop haar ruim 262.000 volgers kunnen reageren. "Gefeliciteerd, ICOON", reageert modemerk Dante6. "Je ziet er schitterend uit."

De Instagram-posts van Irene Schouten en man Dirkjan Mak waarin ze elkaar feliciteren. ©Instagram Irene Schouten en Dirkjan Mak

Nederland - Frankrijk

Het is niet alleen de week van hun jubileum en hun gezamenlijke verjaardag, het is ook nog eens het EK voetbal. Tijdens Polen - Nederland zat Schouten op de tribune in Hamburg. Vrijdagavond op hun verjaardag zullen ze ongetwijfeld weer kijken naar het Nederlands elftal, dat dan om 21.00 uur tegen Frankrijk speelt. Hopelijk verpesten de spelers van Oranje de zéér speciale dag niet.

Vakantie en Oranje

Schouten, die afgelopen maart plotseling haar vertrek uit de topsport aankondigde, heeft de afgelopen maanden tijd over om leuke dingen te doen. Terwijl haar voormalig collega-schaatsers zich in het zweet werken op trainingskampen, kan Schouten genieten van andere dingen. Zo ging ze recent op vakantie met vriendinnen naar Portugal en kan ze dus het Nederlands elftal achterna op het EK.

Zwanger

Ze moet, wat ze ook doen, rustig aan doen. Want Mak en Schouten zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat wordt dus alcoholvrije champagne op hun verjaardagstoast en geen rauw vlees of sushi tijdens het diner.