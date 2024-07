Joy Beune en schaatsvriendinnen schitteren in galajurken in sneaky photobooth tijdens bruiloft

Joy Beune steelt niet alleen op de ijsbaan de show. De Nederlandse schaatsster was te gast bij een bruiloft waar zij schitterde in een prachtige galajurk. Samen met haar schaatsvriendinnen Michelle de Jong, Pien Hersman en Robin Groot maakte ze indruk op het grote feest.

De voorbereiding op de start van het nieuwe schaatsseizoen is in volle gang. Toch hebben de topsporters voldoende tijd hebben voor andere zaken. Zo verschenen de teamgenoten van IKO samen op een bruiloft in het 'Koninklijk Instituut voor de Tropen'. De vriendinnen deelden enkele kiekjes van het feest en zagen er weer fantastisch uit.

Stralende Joy Beune zingt samen met zoontje Kjeld Nuis tijdens TT Assen Ze gaan graag snel over het ijs. Maar snel over het asfalt gaan, is ook geliefd bij het schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis. Samen met Jax, het zoontje van Nuis, genieten de twee Nederlandse topschaatsers van de MotoGP op het circuit van Assen.

Photobooth voor Joy Beune en vriendinnen

Na een heerlijk viergangendiner gingen de dames samen op de foto in een 'photobooth'. Beune, die onder meer wereldtitels won op de vijf kilometer en de ploegenachtervolging, schitterde in een prachtige paarse jurk met een leuke feesthoed.

Joy Beune, Michelle de Jong, Pien Hersman en Robin Groot gaan samen op de foto in de prachtige galajurken. ©Instagram Pien Hersman

Joy Beune op vakantie naar Spanje

Dat de schaatsvriendinnen het goed met elkaar kunnen vinden is tegenwoordig wel bekend. Dat blijkt wel uit het contact dat ze onderling hebben en het feit dat ze buiten het seizoen om zelfs met elkaar op vakantie gaan. Zo gingen Beune en Groot een aantal maanden geleden op vakantie naar het zuiden van Spanje.

Joy Beune op bezoek bij de koning en koningin

Een week geleden was Beune nog op bezoek bij de Koninklijke familie. Daar werd 25-jarige schaatsster uitgenodigd door de koning en koningin voor de zogeheten 'Uitblinkerslunch'. Dat is een etentje dat het koningspaar een paar keer per jaar organiseert met Nederlanders die een prijs hebben gewonnen. Tijdens de speciale gelegenheid zag Beune er wonderschoon uit in haar zwarte jurk.

Joy Beune over Jutta Leerdam

Beune bereidt zich momenteel voor op het nieuwe schaatsseizoen met haar Team IKO. Jutta Leerdam werd bijna haar teamgenote. De vriendin van boksster Jake Paul besloot er toch voor om haar eigen pad te kiezen. Beune betwijfelt de keuze van Leerdam. "Ik denk niet dat het slim is. Ik heb mensen om me heen nodig waarmee ik kan schaatsen en trainen. Het wordt lastig om dat helemaal alleen te doen."

Die uitspraken deed Beune in het Radio 1-programma De Perstribune van Omroep MAX. Daar ging het ook over haar relatie met Kjeld Nuis. De twee topsporters zijn dolgelukkig samen, maar er zijn ook weleens discussies.