Jutta Leerdam ziet vriend Jake Paul in 'gemaakt filmpje' met andere vrouw in bikini

Jake Paul heeft een filmpje gemaakt ter promotie van zijn nieuwe lijn verzorgingsproducten, waar zijn vriendin Jutta Leerdam zich vast in kan vinden. Want de Amerikaanse bokser en influencer negeert in de video straal het achterwerk van een vrouw op het strand.

In de promo lopen Jake en zijn broer Logan langs de kustlijn, terwijl een vrouw in een rood badpak zich uitstrekt op het strand. Haar achterwerk lijkt daardoor niet te negeren. Maar de broertjes zien naast haar een paar producten van Pauls verzorgingslijn 'W' staan. Ze rennen daar op af en zijn door het dolle heen.

"Double you, yo", schreeuwen ze het uit (de letter W heet double you in het Engels). "Walmart!", zo noemen ze ook de naam van een grote Amerikaanse supermarktketen. Het bijschrift bij de video is: "Zo goed is het nou. Ga nu na naar Walmart en koop je exemplaar. De best ruikende, met vitamines verrijkte verzorgingsproducten voor jou. Beter voor jou."

Jutta Leerdam

Jake Pauls vriendin Jutta Leerdam hoeft dus niet onzeker te worden door de grappig bedoelde video: haar vriendje heeft geen oog voor andere vrouwen. Momenteel verblijft Leerdam weer bij hem. Na het schaatsseizoen, dat door een enkelblessure niet zo succesvol was als gehoopt, ging ze naar hem toe.

Vervolgens was ze enkele weken in Nederland, waar ze een beslissing moest nemen over haar sportieve toekomst. Ze besloot zich niet aan te sluiten bij een team, na haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo. Inmiddels is ze weer over de grote plas gevlogen naar Paul.