Jake Paul prijst zich gelukkig na zien van Jutta Leerdam in bijzondere jurk

Jake Paul kan soms niet geloven dat hij een relatie heeft met Jutta Leerdam. De twee zijn al ruim een jaar samen, maar de Amerikaanse influencer en bokser moet zich soms in zijn armen knijpen als hij de Nederlandse topschaatsster ziet.

Zo ook bij het zien van een nieuwe Instagram-post van Jutta Leerdam. De Nederlandse poseert in Miami in een witte jurk met een bijzondere print. Daarbij kijkt ze zwoel in de camera, waarna Paul niks anders uit kan brengen dan 'lucky me', waarmee hij bedoelt dat hij zichzelf een gelukkig man noemt bij het zien van die foto's.

Ondertussen is Paul druk aan het trainen voor zijn nieuwe gevecht. Over een maand, op 20 juli, staat hij 'gewoon' in de ring om weer een boksgevecht te houden. De Amerikaan zou eerst tegen legende Mike Tyson vechten, maar dat gevecht is uitgesteld naar het einde van 2024.

Nieuwe datum voor 'Gevecht van de Eeuw' tussen Jake Paul en Mike Tyson bekend Jake Paul en Mike Tyson hebben een nieuwe datum gevonden voor het 'Gevecht van de Eeuw'. Op vrijdag 15 november stappen de twee vechtersbazen in de ring. In eerste instantie zou het gevecht in juli worden gehouden, maar dat ging vanwege gezondheidsproblemen bij Tyson niet door.

Mike Perry

Nu treft Paul op 20 juli een andere tegenstander, zo maakte hij dinsdagavond bekend. Mike Perry wordt zijn tegenstander. Overigens is dat gevecht niet meer live te zien op streamingplatform Netflix. Die bewaart die primeur voor de uitgestelde partij tegen Tyson. DAZN biedt een pay-per-view aan voor Paul tegen Perry.

Jake Paul vindt vervanger voor Mike Tyson en stapt toch de ring in Jake Paul vecht alsnog in juli. De vriend van Jutta Leerdam zou in eerste instantie boksen tegen legende Mike Tyson, maar die partij werd uitgesteld vanwege gezondheidsproblemen bij de 57-jarige Tyson. Nu is er een vervanger gevonden voor het gevecht op 20 juli. En wel eentje uit (bijna) dezelfde leeftijdsklasse als Paul.

Jutta Leerdam

Leerdam is ondertussen weer aan de andere kant van de wereld. Ze is nu in Miami, maar was vorige week nog op Puerto Rico bij haar vriend. Zij is ook begonnen aan de voorbereiding op haar nieuwe schaatsseizoen. Dat doet ze vooral op eigen benen, al dook ze een paar weken geleden op bij een Nederlands schaatsteam, waar de samenwerking als 'erg leuk' werd ervaren.

Jutta Leerdam bezig met nieuwe schaatsploeg: 'Binnenkort vertrekt ze weer' Jutta Leerdam heeft in haar solo-carrière er toch voor gekozen om zich aan te sluiten bij een Nederlandse ploeg. De 25-jarige schaatsster trainde de afgelopen anderhalve week mee bij Team Novus.

Kritiek

Overigens is het niet allemaal positief wat Leerdam te verwerken krijgt. Op Instagram promootte Leerdam een drankje (Celsius) en daar kreeg ze flinke kritiek op te verwerken van haar inmiddels 4,3 miljoen volgers.