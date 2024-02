Bijzondere sluiproute brengt darter Ron Meulenkamp ineens naar de UK Open

Ron Meulenkamp zit al een tijdje zonder tourkaart, maar de Nederlandse darter kreeg deze week goed nieuws. Hij mag tóch meedoen aan een groot televisietoernooi.

Dat vertelde de darter zelf bij Viaplay, waar hij vaak als analist aanschuift. Zo ook donderdagavond bij de Premier League Darts in Berlijn. Meulenkamp mag via een sluiproute ineens meedoen aan de UK Open, het toernooi met het grootste deelnemersveld van het jaar.

Dat is best bijzonder, want Meulenkamp kwalificeerde zich er helemaal niet voor. 2023 was zijn eerste jaar zonder tourkaart en dus moest hij gooien op de Challenge Tour. De top-16 daarvan plaatste zich voor de UK Open, maar Meulenkamp werd zeventiende. Net buiten de boot dus. "Maar er waren wat afzeggingen, dus ik kreeg vandaag een berichtje dat ik toch mee mag doen", zei een zichtbaar glunderende Meulenkamp.

Geen tourkaart

Hij gooide afgelopen januari ook weer op Q-School, in een poging om zijn verloren tourkaart terug te winnen. Maar hij pakte niet genoeg punten. Dan is het een opsteker als je met een gelukje alsnog op een groot televisietoernooi mag gooien, al is het de vraag of we Meulenkamp in actie gaan zien.

Bijzonder toernooi

Aan het toernooi doen liefst 160 darters mee. De bekende 128 tourkaarthouders, aangevuld met Challenge Tour-qualifiers, Development Tour-qualifiers én zelfs een paar qualifiers die uit pubtoernooien komen. Er wordt op veel verschillende borden gegooid en lang niet alle borden worden op televisie uitgezonden. De loting is helemaal open, dus iedereen kan tegen elkaar loten. De UK Open is van 1 tot en met 3 maart in Engeland.