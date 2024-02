Michael van Gerwen overleeft tegen Luke Littler matchpijl en wint Premier League Darts in Berlijn

Michael van Gerwen heeft de tweede speelavond van de Premier League Darts op zijn naam geschreven. In Berlijn was hij net te sterk voor Luke Littler: 6-5.

Luke the Nuke snoepte de openingsleg af van Van Gerwen, die eraan was begonnen. Die kreeg de Engelse tiener niet cadeau: hij brak met een twaalfdarter. Al snel waren de rollen omgedraaid. Nadat de Brabander kalmpjes zijn eigen leg won (zeventiendarter), plaatste hij een break (dertiendarter).

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen en nummer twee van het vorige WK Littler maakten er daarna een harde strijd op hoog niveau van. Prima scores, strakke blik in de ogen, gespannen zaal: de sfeer zat er aardig in. Ondanks kansjes over en weer bleven de breaks uit, tot 5-5.

Michael van Gerwen wil vanwege bijzondere reden zo snel mogelijk weg uit Berlijn Michael van Gerwen heeft een druk schema voor de boeg, maar een keer niet per se als darter. Donderdagavond won hij de Premier League Darts-avond in Berlijn en bij Viaplay gaf hij aan daarna héél druk te zijn.

Elfde leg

Voor de vijfde keer deze avond, van de zeven partijen, moest er een elfde leg aan te pas komen. En uitgerekend op dit cruciale moment keilden de heren een 180 in het bord. Mighty Mike kreeg de eerste matchdarts. Hij moest 50 uitgooien en de bullseye is nou eenmaal het kleinste vakje dat er is. Het mislukte. Aan Littler waren daarna twee matchpijlen niet besteed. De Nederlander keerde terug en gooide 25 uit. Van Gerwen is de winnaar van speelavond twee in de Premier League Darts 2024.

Check de stand van de Premier League Darts 2024 hier (plus het programma voor de komende weken).

Michael van Gerwen wint tweede speelavond Premier League Darts Michael van Gerwen heeft in Berlijn in de finale van de tweede speelavond van de Premier League Darts afgerekend met Luke Littler. Bekijk de samenvatting.

Eerdere partijen van Michael van Gerwen

De eerste wedstijd van de avond was Van Gerwen tegen Nathan Aspinall. Van Gerwen zwaaide na afloop blij naar het publiek in de Mercedes-Benz Arena te Berlijn. Mighty Mike won met 6-4. The Asp was in het begin simpelweg onhoudbaar. De Engelsman won vier van de eerste vijf legs en stond toen op een gemiddelde van rond de 106 per beurt. Maar zo onverwacht als de magie verscheen bij Aspinall, die eerlijk gezegd al maanden hopeloos uit vorm is, zo plots verdween die ook weer. De boel zakte als een ijsje in de magnetron in elkaar. Van Gerwen kwam op 4-4, terwijl het gemiddelde van Aspinall alweer dik onder de honderd was gedoken.

Comeback Van Gerwen

Bij 5-5 in legs kreeg The Asp het voor elkaar om 56, 56 en 48 achter elkaar te gooien. Normaal kan een topper als hij dat nog met een blinddoek op. De nummer vier van de wereld kreeg een break om de oren en in de slotleg nam Van Gerwen al rap een voorsprong. Zijn eerste matchdart ging in het juiste vakje: dubbel twaalf. We zien Van Gerwen terug in de halve finale.

Michael van Gerwen tegen Michael Smith

Mighty Mike profiteerde in zijn openingspartij van de avond van een ineenstorting bij Nathan Aspinall. In de tweede pot, tegen Michael Smith, liet de drievoudig wereldkampioen juist zelf een voorsprong door zijn handen glippen: van 4-1 werd het 4-4 en daarna 5-5. En Bully Boy mocht de elfde en beslissende leg beginnen. Maar geen nood: Van Gerwen stond na zes pijlen al op 141 en zette de boel weg op 48. Via 16 en dubbel 16 schakelde hij de wereldkampioen van 2023 uit.

Uitslagen tweede speelavond

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6-4

Michael Smith - Gerwyn Price 6-5

Luke Littler - Rob Cross 6-5

Luke Humphries - Peter Wright 6-4

Halve finales

Michael van Gerwen - Michael Smith 6-5

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Finale

Michael van Gerwen - Luke Littler 6-5