Michael van Gerwen wacht zware kluif tegen darter in topvorm: 'Precies wat ik nodig had'

Michael van Gerwen haalde vorige week voor de eerste keer de finale van een speelronde in de Premier League en zal hopen dat hij donderdag voor het eerst met de zege aan de haal gaat. De Nederlandse topdarter moet dan wel in zijn eerste partij zien af te rekenen met Nathan Aspinall. De Engelsman won afgelopen weekend een toernooi en blaakt dus van het zelfvertrouwen.

Aspinall had met de zege op de UK Open in 2019 en de winst van de World Matchplay in 2023 al twee majors op zijn palmares staan, maar het lukte hem tot afgelopen weekend nog niet om ook een Euro Tour-toernooi te winnen. Daar bracht de Engelsman echter verandering in door in Duitsland de European Darts Trophy op zijn naam te schrijven.

Rare actie van 'gek' Cameron Menzies zet kwaad bloed: 'Het gaat wat te ver, hij was woest' "Het blijft een gek", zo omschrijft ex-profdarter Vincent van der Voort zijn voormalige collega Cameron Menzies. De Schot baarde op de Euro Tour in Göttingen afgelopen weekend weer eens opzien door zijn gedrag op het podium. Dit keer was tegenstander Mike De Decker de klos. "Die werd helemaal gek", weet Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Aspinall vol vertrouwen

De topdarter heeft een aantal moeilijke jaren gehad en dus was de zege van afgelopen weekend een enorme opsteker voor hem: "Het was een grote overwinning voor me en precies wat ik nodig had. Door de situatie van de laatste jaren met de blessures en de darteritis was dit waarschijnlijk het moment waar ik het meest trots op ben."

Michael van Gerwen lacht om 'irritante' Luke Littler: 'Maar het is wel goed voor de sport' Michael van Gerwen ergert zich af en toe een beetje aan Luke Littler. Dat heeft de darter opgebiecht in een video op Instagram. De twee namen het donderdagavond nog tegen elkaar op in de Premier League Darts.

Aspinall heeft dan ook veel vertrouwen voor zijn duel met Van Gerwen donderdag in Newcastle: "Dit helpt me om in mezelf te geloven en laat zien dat ik goed genoeg ben om te strijden tegen de topspelers, dus laat de wedstrijd tegen Michael maar komen."

Derde clash

Het wordt donderdag de derde keer dit jaar dat Van Gerwen en Aspinall elkaar treffen. In week 3 won de Engelsman in de halve finales met 6-3 en in de zesde speelronde nam de drievoudig wereldkampioen revanche door in de kwartfinales met 6-4 te winnen.

Probleem Michael van Gerwen aangepakt: 'Hij had het zelf totaal niet in de gaten' Topdarter Michael van Gerwen maakte afgelopen week ineens weer een sterke indruk. In de Premier League Darts haalde hij met goed en overtuigend spel de finale en op de Euro Tour in Göttingen toonde hij ook weer iets van zijn oude zelf. Volgens vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort hebben ze een probleem aangepakt.

Van Gerwen staat na zeven van de zestien avonden op de derde plaats met 13 punten, terwijl Aspinall zesde staat met 8 punten. De beste vier plaatsen zich aan het einde van de competitie voor de halve finales en dus kan Van Gerwen donderdag een enorme tik uitdelen aan de Engelsman.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door op Sportnieuws.nl is Van Duijvenbode te gast. Samen met Van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreken ze alle ins en outs van de dartswereld en komt 'Aubergenius' zelf uitgebreid aan het woord over zichzelf en de worstelingen die hij meemaakte. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.