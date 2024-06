Flinke optater voor titelhouder Wales in aanloop naar World Cup of Darts

Titelhouder Wales moet het zonder zijn beste speler doen op de World Cup of Darts. Gerwyn Price heeft zich daags voor de start van het landentoernooi afgemeld vanwege gezondheidsproblemen. Dat liet hij samen met de PDC weten. Jim Williams is zijn vervanger.

"Ik ben enorm teleurgesteld dat ik de World Cup of Darts moet missen. Ik vind het altijd geweldig om Wales te vertegenwoordigen," verklaart Price op de website van de PDC . "Ik wens Jonny en Jim Williams veel succes dit weekend en hopelijk kunnen ze de titel weer binnenhalen."

Price en Clayton wonnen het toernooi vorig jaar door met 10-2 in de finale te winnen van Schotland, dat vertegenwoordigd werd door Peter Wright en Gary Anderson. In 2020 waren ze ook de winnaar nadat ze in de finale Engeland versloegen.

Jim Williams vervanger

Jim Williams is de vervanger van Price. The Quiff maakt zijn debuut op de World Cup of Darts. Williams is de nummer 44 van de wereld. Price staat vierde op de wereldranglijst, terwijl Clayton terug te vinden is op de tiende plek. Op het toernooi vertegenwoordigen vaak de twee hoogst genoteerde spelers hun land. Bij Nederland zijn dat Michael van Gerwen en Danny Noppert.

Het Nederlandse duo mag net als Wales, Engeland en Schotland de groepsfase overslaan vanwege hun geplaatste status als een van de vier beste landen. Nederland is samen met Engeland recordhouder qua aantal titels: vier stuks.

Onduidelijkheid om blessure Gerwyn Price

Wat Gerwyn Price precies mankeert, wordt niet duidelijk in het statement van hem en de PDC. Wel miste de Welshman dit jaar al wat avonden in de Premier League Darts en ook sloeg hij enkele Euro Tours over. Hij kampte destijds met een beknelde zenuw in zijn rug.

World Cup of Darts

De World Cup of Darts wordt gehouden in het Duitse Frankfurt en begint morgen (donderdag). Zondag is de finale.