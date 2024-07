Formule 1 presenteert de zes sprintweekenden voor 2025: Oostenrijk raakt 'speciaal' weekend kwijt aan België

Ook in 2025 zijn er zes sprintraces in de Formule 1, maar de locaties waar de speciale weekenden zouden worden georganiseerd, waren nog niet bekend. Dat is inmiddels wel zo, want de FIA en Formule presenteerden het 'sprintschema' voor volgend jaar.

Tijdens het raceweekend op Spa-Franchochamps zijn de extra punten te verdienen met de korte racevariant, zoals in 2023 ook al het geval was. Dat gaat ten koste van de sprintrace in Oostenrijk. Op het populaire circuit voor Max Verstappen-fans wordt het weer een 'normaal' weekend, met drie vrije trainingen, een kwalificatie en een gewone race.

De zes races

Shanghai, Miami, Austin, São Paulo en het Qatarese Lusail behouden hun sprintraces. São Paulo is het enige circuit dat sinds de invoering in 2021 ieder jaar een sprintrace organiseerde. Voor Shanghai en Miami wordt het de tweede keer op rij, Austin en Lusail organiseerden de wedstrijdvariant op de dag voor de hoofdrace al twee keer. De GP van België krijgt na een jaar afwezigheid weer een sprintrace.

Geen Zandvoort

De sprintraces worden gehouden op circuits die daar volgens onderzoek van de Formule 1 het beste geschikt voor zijn. Het gaat dan met name over de mogelijkheden om in te halen, dicht achter elkaar te rijden en hoge snelheden te halen. Het circuit in Zandvoort behoort daar niet toe.

Max Verstappen is geen fan

Sprintraces worden veel bekritiseerd door Formule 1-kijkers, die over het algemeen niet graag naar de races kijken. Ook Max Verstappen heeft in het verleden al aangegeven geen fan te zijn. "Ik haal geen enkele voldoening uit het winnen van een sprint. Waarom moeten we steeds weer iets nieuws uitvinden of proberen?", vroeg hij zich eind 2023 hardop af. Toch won de Nederlander al veel van die verkorte races.

