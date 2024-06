Kelly Piquet deelt hoogtepunten met Max Verstappen vanuit St. Tropez: dit zijn de vakantiekiekjes

Kelly Piquet en Max Verstappen hebben afgelopen week heerlijk kunnen ontspannen voordat de coureur dit weekend de Grand Prix van Spanje gaat rijden. De twee waren namelijk een weekje weg naar het Franse St. Tropez.

Op haar Instagram deelt Piquet prachtige foto's van het strand in de Franse kustplaats. Ook is te zien dat ze met Verstappen te zien is bij een strandtent en plaatst ze een foto van het paar zoenend voor een van de Porsches van het stel. "Hoogtepunten van een aantal geweldige dagen", schrijft ze.

Piquet plaatst ook nog foto's dat ze zelf met vriendinnen in een nachtclub in St. Tropez is. Met de belangrijke GP van Barcelona dit weekend lijkt het onwaarschijnlijk dat Verstappen hier zelf ook bij was.

Kelly Piquet geniet op vakantie. © Instagram

Barcelona

Tijdens het weekje in St. Tropez kon Verstappen zich ideaal opladen voor de GP van Barcelona die dit weekend wordt gereden. De Nederlander wil daar zijn zege van vorig jaar prolongeren, toen hij voor Lewis Hamilton en George Russel als eerste over de finish kwam. Twee jaar geleden was hij ook de sterkste in Barcelona. Vrijdag begint de eerste vrije training door de straten van de stad in Catalonië om 13:30, vrije training twee staat voor 17:00 uur gepland.

'Valse beschuldigingen'

Eerder deze week haalden Verstappen en Piquet uit naar de mensen die haatreacties en kritiek leveren op hun gezinssituatie. Zij heeft een dochtertje genaamd Penelope en ze merkt dat 'roddels soms hun eigen leven gaan leiden'.

'Het internet kan een nare plek zijn als er verkeerde informatie en leugens worden verspreid', vertelt Piquet in een openhartig bericht op haar Instagram. 'Al drie jaar lang heb ik last van geruchten, nepberichten en valse beschuldigingen. Ik heb me er nooit over uitgesproken, maar de laatste tijd is het nog erger geworden. Mensen in mijn omgeving weten dat ik me nooit zo zou gedragen. Ik ben zeker niet perfect, maar ik ben trots op mijn normen en waarden.'