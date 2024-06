Zwemmer Arno Kamminga gaat in op kansen tijdens Olympische Spelen: 'Als ik dat doe, strijd ik mee om medailles'

Hij won op de Olympische Spelen in Tokio al twee zilveren medailles, en ook deze Spelen in Parijs wil Arno Kamminga écht vlammen. Sportnieuws.nl sprak met de medaillekandidaat en vroeg de zwemmer naar zijn kansen in Parijs.

Zelfs toen Kamminga nog een jong ventje was, droomde hij al van de Olympische Spelen "het leukste toernooi wat er is. Het is iets magisch", vindt hij. Kamminga pakte op de vorige Spelen twee zilveren medailles op de schoolslag, maar deze Spelen worden voor hem toch compleet anders.

Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen tijdens het toernooi in Tokio, inmiddels drie jaar geleden. "Ik zeg soms voor de grap dat dit mijn eerste Spelen worden, omdat ik van de vorige niet heel veel heb meegekregen. Het was gewoon gek in Tokio, ik heb een geweldige tijd gehad maar het was gek. Zo veel regeltjes, zo veel op jezelf zijn. Ik had echt een kluizenaarsleven." In Parijs zijn de maatregelen compleet verdwenen en kunnen de Olympische Spelen op volle kracht doorgaan. "Je gaat gewoon vliegen als het publiek achter je gaat staan", weet Kamminga.

Voorbereiding op Parijs

De Olympische Spelen beginnen over exact een maand, op 26 juli. Kamminga vliegt binnenkort naar Turkije en reist vanuit daar door naar Parijs. Als hij daar een week is, beginnen de Spelen. "er komen nu meer mensen kijken, maar ik vind een Spelen op een verre, exotische plek ook wat hebben."

Of Kamminga net als in Tokio ook met twee medaiilles uit Parijs terugkeert, dat durft hij niet te zeggen. "Je blijft afhankelijk wat van anderen doen, daar heb ik helemaal geen invloed op. Ik wil mijn persoonlijke records aanvallen. Als ik dat doe, strijd ik om de medailles. Dan is het kijken: wat doet de rest? Hopelijk doen ze het niet zo goed als ik."