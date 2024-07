Dit is de grote vrees van Selma Poutsma bij Schaatsteam Jumbo: 'Dat wil ik niet'

Selma Poutsma (25) richt zich niet langer alleen op shorttracken. Met haar overstap naar schaatsteam Jumbo wil ze haar ambities op de langebaan waarmaken. Het wordt een ontdekkingstocht om de perfecte mix tussen die disciplines te bereiken.

In gesprek met Schaatsen.nl vertelt Poutsma dat shorttrack vooralsnog wel het belangrijkst zal blijven. Maar toch: een hoop dingen in bijvoorbeeld haar trainingsopbouw verlopen nu volgens de wette van de langebaan. Zo ging ze in juni met het team naar Collalbo, waar een trainingskamp was belegd, waarbij geen tel op het ijs werd gestaan. Voorheen had Poutsma in een trainingskamp altijd schaatsuren ingebouwd.

Stagnatie

Het moet nog blijken hoe de combinatie van langebaan en shorttrack voor Poutsma uitpakt. Ze is niet bereid om compromissen toe te staan: “Ik zou het prachtig vinden mij te verbeteren op de langebaan en daar wedstrijden te rijden. Maar zodra ik zou merken dat er een stagnatie komt in het shorttracken… Dat wil ik niet. Het is een zoektocht."

Maar voorlopig heeft ze geen reden om te vrezen dat de twee sporten elkaar in de weg zitten. De techniek op de lange baan komt juist van pas op de korte baan, redeneert ze: "Ik ben heel erg bezig met het strekken van mijn benen en de optimale afzet. Dat is heel nuttig voor het shorttracken, waar je slechts twee slagen maakt voor de bocht. Die wil je zo krachtig en efficiënt mogelijk maken."

Schaatsteam Jumbo

Schaatsteam Jumbo nam eerder dit jaar afscheid van Jutta Leerdam. Zij besloot op eigen benen te gaan staan, al heeft ze ook een samenwerkingsverband met Team Novus gesloten. Haar vertrek, en ongetwijfeld het vrijgekomen salarisbudget, boden ruimte om Poutsma, Suzanne Schulting en toptalent Angel Daleman aan te trekken.