'Ik vond dat zo verschrikkelijk dom van hem', Bart Hoolwerf krijgt kritiek na misluke mass start

Bart Hoolwerf viel zaterdagavond buiten de medailles op de mass start bij de WK afstanden. De Nederlander zat in de laatste ronde goed, maar werd aan de binnenkant voorbij geschaatst door z'n concurrenten. Een vijfde plaats was het resultaat. Het interview met Hoolwerf na afloop, deed ex-schaatser Ben van der Burg pijn aan de oren.

De columnist bij schaatsen.nl moest lachen om de domheid van Hoolwerf in dat interview. 'Waar ik het hele weekend om gelachen heb, iets dat ik niet snel meer zal vergeten, heeft met Bart Hoolwerf te maken. Bart Hoolwerf na zijn mass start. Dat hij niet zegt: "Ik heb het slecht gedaan", of “Ik heb het niet goed gedaan en had zelf anders moeten rijden". Nee, wat hij roept, en wel drie keer achter elkaar: dat er rijders zijn die gewoon binnendoor bij hem zijn gegaan', schrijft Van der Burg in zijn column.

'Zo vreselijk dom van hem'

Hij vindt dat een staaltje omgekeerde psychologie. Van der Burg noemt de standaard management-regel: als het goed gaat, hebben anderen het gedaan. Is het slecht gegaan, dan heb je dat zelf gedaan. 'Hoolwerf draait dat dus om. Als het slecht gaat, hebben anderen het gedaan. En als het goed is, heb ik het gedaan. Bart zou eens naar shorttrack moeten kijken. Ik vond dit zo verschrikkelijk dom van hem!'

'Zó slecht'

Bart Swings heerst op mass start mannen, Bart Hoolwerf helpt gevallen Zwitser aan brons Bart Swings heeft zijn criticasters het zwijgen opgelegd. De Belgische specialist op de mass start kende een matig seizoen in de wereldbeker, maar maakte dat meer dan goed op de WK afstanden.

De zogeheten 'sportintelligentie' van Hoolwerf krijgt er flink van langs. Van der Burg: 'Hij zal best slim zijn, een fantastisch IQ hebben, wiskundesommetjes heel goed kunnen oplossen, hij zal muzikaal en empathisch zijn, dus over een goede sociale intelligentie beschikken, maar zijn sportintelligentie is zó slecht. Alleen maar de schuld ergens anders leggen.'

'Rintje Ritsma kon echt helemaal niks'

Van der Burg had ook geen goed woord over voor bondscoach Rintje Ritsma, die vooral bij de teamsprint bij de vrouwen een zeer teleurstellend resultaat boekte. Van der Burg kent hem nog uit hun gezamenlijke tijd als schaatsers. 'Die kon helemaal niks, hè. Had geen talent, je hield hem erbij omdat hij een aardige jongen was. Maar een sportintelligentie dat die had. Hij voelde zijn lichaam en wist wat hij moest doen om te groeien zodat hij kon winnen.'