Knuffelende Jutta Leerdam viert mijlpaal: 'Niemand is blijer dan ik'

Schaatsster Jutta Leerdam is na een tripje naar haar vriend Jake Paul weer thuis in Nederland. En toen ze na het uitpakken van de tassen rustig op haar telefoon kon kijken, ontdekte ze iets wat haar zeer blij maakte.

Op TikTok heeft de voormalig wereldkampioene sprint nu één miljoen volgers. Voor sporters zijn cijfertjes en meetbare prestaties van levensbelang, dus het is prima te verklaren dat het voor Leerdam veel betekende om over die grens heen te gaan. Wel loopt haar TikTok-account nog achter op haar Instagram-account, want via dat medium houdt ze 4,3 miljoen volgers geboeid.

TikTok

In een filmje op, jawel, TikTok laat Leerdam haar tevredenheid zien. "Beau", zegt ze aan het begin, waarmee ze verwijst naar haar zusje Beaudine. Terwijl ze een trap op loopt, zegt Leerdam: "Weet je hoeveel volgers ik nu heb op TikTok?" Ze verklapt het antwoord: "Eén miljoen". Beau reageert: "Maak je een grapje?"

Daarna knuffelen de zusjes elkaar. "Niemand is blijer dan ik", zegt een stralende Jutta, maar dan in het Engels. "Ik ben blij voor jou, meid", zegt Beau eveneens in het Engels. "Ik ben nu een TikTokker", krijst Jutta het uit.

Jake Paul

Eerder in de week was de tijd voor Leerdam gekomen om bokser en vlogger Jake Paul voor de laatste keer te knuffelen. Haar vakantie bij hem op Puerto Rico, waar hij een landgoed heeft, zat erop. Leerdam gaat zich in Nederland voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Ze verwacht pas in maart 2025 weer terug te keren naar Paul. Maar andersom zien we wellicht de Amerikaan weer opduiken bij de Europese schaatsbanen of in Heerenveen.

Sip in het vliegtuig

Terwijl een sippe Leerdam in het vliegtuig naar haar moederland zat te treuren dat ze haar vriend een tijdje niet zal zien, werd ze opgevrolijkt door een medewerker van de luchtvaartmaatschappij. De medewerker schatte haar kennelijk zo jong in, dat Leerdam (25 jaar) de vraag kreeg of ze wel oud genoeg was om een alcoholisch drankje te nuttigen. Daarvoor moet je in de VS 21 jaar zijn.