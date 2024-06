Carlos Alcaraz zorgt voor prachtaffiche in halve finales Roland Garros na masterclass tegen Stefanos Tsitsipas

Carlos Alcaraz heeft voor een prachtig affiche gezorgd in de halve finales van Roland Garros. Dan neemt de Spanjaard het op tegen Jannik Sinner, de nieuwe nummer één van de wereld. Alcaraz versloeg dinsdagavond de Griek Stefanos Tsitsipas in een masterclass tijdens de kwartfinales: 6-3 7-6 (3) 6-4.

Alcaraz, als derde geplaatst, neemt het in de halve finale op tegen de als tweede geplaatste Jannik Sinner uit Italië. Sinner won van Grigor Dimitrov in drie sets en weet al dat hij door de afmelding van Novak Djokovic aanstaande maandag na Roland Garros de nieuwe nummer één van de wereld is. Djokovic ontdekte dinsdag dat er een scheurtje in zijn meniscus zat.

Dubbele dreun voor regerend kampioen Novak Djokovic op Roland Garros na opgave Novak Djokovic heeft dinsdagmiddag een scan ondergaan aan zijn rechterknie en heeft daarna besloten om niet door te gaan op Roland Garros. De Servische nummer één liep de blessure aan zijn knie op tijdens zijn achtste finale tegen Francisco Cerundolo. De Noor Casper Ruud gaat dus gratis door naar de halve finales.

Droomstart Alcaraz

Alcaraz begon voortvarend aan zijn kwartfinale tegen Tsitsipas. De Spanjaard brak zijn tegenstander gelijk in de eerste game van de wedstrijd. Die voorsprong stond Alcaraz niet meer af: 6-3. Het tweede gedeelte begon precies hetzelfde, alleen dit keer had de Griek Tsitsipas wel een antwoord. Dus volgde een tiebreak, waarin Alcaraz een maatje te groot was.

Jannik Sinner schrijft op meerdere vlakken geschiedenis bij Roland Garros Jannik Sinner is de nieuwe nummer één van de wereld. De 22-jarige Italiaan hoefde daar zelf weinig voor te doen. Titelhouder Novak Djokovic stapte door een knieblessure uit Roland Garros en verloor zijn koppositie. Sinner nam die terwijl hij aan het spelen was over. De Italiaan bereikte door een overwinning de halve finales.

In de derde set wist Alcaraz Tsitsipas één keer te breken en dat bleek voldoende voor de overwinning. Na twee uur en zeventien minuten stapte de 21-jarige Spanjaard als winnaar van de baan na een prachtig slotpunt. Met een bekeken dropshot benutte Alcaraz zijn eerste wedstrijdpunt.

De Jong enige met setwinst tegen Alcaraz

Dus staat Alcaraz voor het tweede jaar op rij in de halve finales van Roland Garros. Hij ging voorbij J.J. Wolf, Jesper de Jong, Sebastian Korda, Félix Auger-Aliassime en nu dus Stefanos Tsitsipas. Van dat rijtje, en dat zijn zeker niet de minste spelers, is de Nederlander De Jong de enige die een set wist te winnen van Alcaraz.

Jesper de Jong kan na etentje naast de Eiffeltoren 'niet wachten tot prijzengeld van Roland Garros is gestort' Jesper de Jong was woensdag dé man waar alle aandacht naar uitging op Roland Garros. In de tweede ronde speelde de Nederlander een dijk van een wedstrijd tegen Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld. Na afloop was het een gekkenhuis rondom de 23-jarige tennisser, dus besloot Sportnieuws.nl hem de 'day after' te bellen. "Mijn familie is hartstikke trots", zegt De Jong.

Alcaraz en Sinner die in de halve finale tegenover elkaar staan zijn volledig in evenwicht in onderlinge duels: 4-4. De laatste editie won Alcaraz op het hardcourt van Indian Wells.