Stefanos Tsitsipas trekt zich samen met zijn vriendin terug uit dubbelspel op Roland Garros

Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas hebben zich teruggetrokken uit het gemengde dubbeltoernooi in Parijs. Tsitsipas is zelf ook actief in het enkelspel en het mannen dubbelspel, waardoor de partij met zijn vriendin iets te veel werd.

Het duo is één van de grote blikvangers binnen de tenniswereld. Begin mei reageerde veel fans dan ook geschokt toen zij hoorde dat de twee uit elkaar gingen. Maar nog diezelfde maand werden de tennissende lovers alweer hand in hand gespot in Monaco.

Geen Tsitsidosa op Roland Garros

Op maandag zouden Tsitsipas en Badosa samen in actie komen in de eerste ronde op het graveltoernooi in Parijs. Echter zorgt het drukke programma van Tsitsipas er voor dat het koppel zich moet terugtrekken uit het dubbeltoernooi.

Waar Badosa zaterdag in de derde ronde verloor van haar vriendin Aryna Sabalenka, blijft haar vriend wél winnen. Tsitsipas neemt het dinsdagavond op tegen de nummer drie van de wereld Carlos Alcaraz in de kwartfinale. Bovendien komt hij met zijn jongere broertje Petros in actie in het dubbelspel. Fans van het liefdeskoppel zien dus helaas de partij van het duo aan zich voorbij gaan.

Carlos Alcaraz denkt er het zijne van

Maandagochtend kreeg Carlos Alcaraz de vraag of hij zou overwegen om samen te spelen met zijn vriendin, als zij ook professioneel tennisster zou zijn. Los van het feit dat de Spanjaard geen vriendin heeft, kan hij het zich moeilijk voorstellen.

"Uiteindelijk lijkt het me goed om je persoonlijke en professionele leven gescheiden te houden", vervolgt Alcaraz. "Het blijft een tennistoernooi en ik zou zelf focussen op het professionele gedeelte." Maar Tsitsipas moet die beslissing zelf nemen. "Als hij dat kan combineren, waarom niet."