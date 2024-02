Davis Cup | Strijdende Botic van de Zandschulp slaat Nederland naar Davis Cup Finals

Botic van de Zandschulp heeft Nederland naar de Davis Cup-overwinning op Zwitserland gebracht. De 28-jarige tennisser moest winnen in het enkelspel, en deed dit ook. Hij schoof Marc Hüsler aan de kant met 5-7 7-6 (5) 6-3. Door de overwinning plaats Nederland zich voor de groepsfase van de Davis Cup Finals.

Eerder op de zaterdag won Griekspoor met 2-0 in sets van Leandro Riedi, nummer 175 van de wereld. Makkelijk ging dat niet. In beide sets moest er een tiebreak aan te pas komen. De Nederlander won met 7-6 (6) 7-6 (3). Doordat Griekspoor won, kreeg Van de Zandschulp de kans om de overwinning naar Nederland te trekken. Hij moest winnen van Marc Hüsler.

In het dubbelspel werd Nederland verrast door de Zwitsers, die normaal vooral enkelspel spelen. De 42-jarige Jean-Julien Rojer kreeg van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven Tallon Griekspoor, die tijdens de laatste wedstrijd in de Davis Cup Finals nog werd opgesteld in het dubbelspel. Voor Rojer was het zijn eerste wedstrijd in het landentoernooi in vier jaar. Wesley Koolhof en Rojer verloren van Marc-Andrea Hüsler en Leandro Riedi 7-6 (5) 7-6 (2).

Vrijdag won Tallon Griekspoor zijn enkelspel, maar verloor Botic van de Zandschulp. Oranje moest twee enkelspelen winnen om de groepsfase van de Davis Cup Finals te halen. Griekspoor won zijn enkelspel tegen Riedi, waarna Botic van de Zandschulp in de vijfde wedstrijd tegen Hüsler speelt.

Nederland Zwitserland Uitslag Botic van de Zandschulp Leandro Riedi 4-6 6-7 (3) Tallon Griekspoor Marc Hüsler 7-6 (3) 7-6 (3) Wesley Koolhof & Jean-Julien Rojer Marc Hüsler & Leandro Riedi 6-7 (5) 6-7 (2) Tallon Griekspoor Leandro Riedi 7-6 (6) 7-6 (3) Botic van de Zandschulp Marc Hüsler 5-7 7-6 (5) 6-3

Knock-outfase

Nederland haalde in 2022 en 2023 de knock-outfase van de Daviscup Finals. In Martiniplaza wordt gestreden om een plek in de groepsfase, waar weer een plek in de knock-outfase kan worden afgedwongen.

