Iga Swiatek maakt Anastasia Potapova met de grond gelijk op Roland Garros en geeft geen enkele game af

Iga Swiatek heeft overtuigend gewonnen van Anastasia Potapova op Roland Garros. Ze had daar slechts 40 minuten en twee sets voor nodig. De 23-jarige Poolse stond geen enkele game af en won met 6-0, 6-0.

Swiatek is de huidige nummer één op de wereldranglijst. Haar Russische tegenstandster staat op plek 41. Potapova kon geen enkel moment weerstand bieden tegen de oppermachtige Swiatek.

In de laatste vier servicegames van Swiatek gaf ze geen punt meer af. De spanning was ver te zoeken in de wedstrijd. In haar vorige wedstrijd ging het de titelverdedigster ook al gemakkelijk af toen won ze in twee sets van Marie Bouzková. De Poolse Swiatek had woensdag in de tweede ronde nog wel moeite tegen de Japanse Naomi Osaka. Die verspeelde een wedstrijdpunt en verloor uiteindelijk in drie sets: 7-6 (1), 1-6 en 7-5.

In de kwartfinales staat Swiatek tegenover de Tsjechische Markéta Vondrousová, nummer zes van de wereld, of Olga Danilovic uit Servie, 125e van de wereld. Swiatek hoopt haar titel in Parijs te prolongeren. Ze won het toernooi al in 2020, 2022 en 2023.