Loodzware loting: Botic van de Zandschulp in eerste ronde in Rotterdam tegen Jannik Sinner

Botic van de Zandschulp staat in de eerste ronde van de ABN AMRO Open in Ahoy tegenover Australian Open-winnaar Jannik Sinner, zo heeft de loting vrijdagavond uitgewezen. Tallon Griekspoor begint in Rotterdam tegen de Italiaan Lorenzo Musetti.

Musetti is de nummer 27 van de wereld, terwijl Griekspoor als nummer 30 de hoogst genoteerde Nederlander is op de ATP-ranking. Voor Van de Zandschulp wacht de loodzware klus om Sinner te verslaan. De Italiaan, afgelopen maand in een vijfsetter nog te sterk voor Daniil Medvedev in Melbourne, is de nummer vier van de wereld. Van de Zandschulp staat zelf 63ste.

De Jong tegen Raonic

Ook Jesper de Jong kent zijn eerste tegenstander in Rotterdam. De Jong, die als qualifier verrassend het hoofdtoernooi van de Australian Open bereikte en in de tweede ronde onderuitging tegen Sinner, treft de Canadees Milos Raonic.

15-jarige Boogaard in kwalificaties

De pas 15-jarige tennisser Thijs Boogaard neemt het in de eerste ronde van de kwalificaties van het ABN Amro Open in Rotterdam op tegen de Fransman Hugo Gaston. Dat heeft de loting uitgewezen. De 23-jarige Gaston is de nummer 86 van de wereld, Boogaard de nummer 1681.

Boogaard ontving een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. De tiener staat bekend als een van de grootste talenten van Nederland. Naast Boogaard doen ook landgenoten Gijs Brouwer en Guy den Ouden op basis van een wildcard mee aan de kwalificaties. Zij nemen het in de eerste ronde op tegen respectievelijk Luca Van Assche en Márton Fucsovics.

De kwalificaties zijn op zaterdag en zondag. Het hoofdtoernooi begint maandag.