Opmerkelijk moment op Wimbledon: titelkandidaat blesseert zich bij duik en doet dat daarna doodleuk opnieuw

Voor de Poolse tennisser Hubert Hurkacz zit Wimbledon er na een heel opmerkelijk en vooral pijnlijk moment in de tweede ronde op. De nummer zeven van de wereld blesseerde zich namelijk aan het einde van de vierde set en moest opgeven toen zijn tegenstander op matchpoint stond.

Fils had de eerste twee sets gewonnen, met 7-6 (2) en 6-4. De derde set ging met 6-2 naar Hurkacz, die een vijfde set kon afdwingen via de tiebreak van de vierde set. Toen hij op 7-7 in de tiebreak het punt won met een duik, blesseerde hij zich, vermoedelijk aan zijn knie.



Pool leert niet van de pijn

Hurkacz liet zich behandelen aan zijn rechterbeen en bij het eerstvolgende punt gebeurde er iets heel opmerkelijks: hij dook op exact dezelfde manier weer naar de bal. Deze keer verloor hij het punt trouwens wel en daarmee kwam Fils op 9-8. Matchpoint voor de Fransman dus. Hij kreeg de kans echter niet om de wedstrijd zelf af te maken.

Hurkacz besloot namelijk het mogelijk laatste punt niet meer te spelen en alvast naar het net te komen. "Het is erg lastig een wedstrijd tegen een vriend zo te winnen. Hij sprong overal naartoe en we haalden het beste in elkaar naar boven. Ik hoop dat hij goed herstelt", zei Fils, de mondiale nummer 34, na afloop op de baan.

Outsider

Hurkacz gold als de nummer 7 van de wereld als een outsider voor de titel door zijn finaleplek in Halle. In 2021 haalde hij al eens de halve finales op het gras in Londen. In dat jaar won hij in de kwartfinales van achtvoudig winnaar Roger Federer en dat is voor altijd een historische zege: het bleek uiteindelijk namelijk de laatste enkelspelpartij uit de carrière van de Zwitser.

Wimbledon 2024

