Opsteker voor Botic van de Zandschulp: tennisser verslaat gevaarlijke thuisspeler op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft maandag gewonnen op de eerste ronde van Wimbledon. De nummer 97 van de wereld speelde tegen Liam Broady, die als Engelsman het publiek aan zijn zijde had. Vooral in de eerste en laatste set kende de Nederlander weinig problemen.

In Broady had Van de Zandschulp een gevaarlijke tegenstander. De Brit versloeg vorig jaar op Wimbledon de nummer vier van de wereld, Casper Ruud, in de eerste ronde. Van de Zandschulp begon sterk aan de wedstrijd. Op het heilige gras liep hij snel weg naar een 4-1 voorsprong tegen de Engelsman. Uiteindelijk werd het 6-2 voor de Nederlander.

Cadeautje

Vervolgens kwam de klad erin. Op 2-2 in de tweede set gaf Van de Zandschulp een cadeau weg aan zijn tegenstander, door zijn opslag twee keer in het net te slaan. Vervolgens liep Broady weg met de set en werd het gelijk.

De derde set bleek achteraf beslissend te zijn. Van de Zandschulp en Broady stonden op 3-2 en de game werd maar niet beslist. De 28-jarige Nederlander krijgt het maar niet voor elkaar om het breakpunt te pakken en Broady maakt daar, na meer dan een kwartier tennissen om de game, gebruik van.

De Engelsman, die het publiek achter zich heeft, lijkt dan de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar niks is minder waar. Van de Zandschulp vecht zich knap terug en wint de set. Vervolgens is het eenrichtingsverkeer. In de laatste set komt de Nederlandse nummer 97 van de wereld op 3-0 voor en dit geeft hij niet meer weg, waardoor hij voor het vierde jaar op rij de twee ronde van Wimbledon bereikte. In de volgende ronde treft hij de Fransman Ugo Humbert.

Nederlanders

Eerder op de dag won Arantxa Rus ook haar eerste ronde in Engeland. Zij kende weinig moeite met de Chinees Yue Yuan. Tallon Griekspoor is op moment van schrijven nog bezig.

