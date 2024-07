Serena Williams grapt tijdens prijzengala over Taylor Swift, Travis Kelce en Drake

Tennislegende Serena Williams was de host van het gala ESPY AWARDS in Los Angeles. De recordkampioene nam in haar monoloog diverse andere sterren te grazen, zoals Drake, Prince Harry, Taylor Swift en haar vriend Travis Kelce.

Kelce speelt American football bij Kansas City Chiefs, dat de laatste editie van de Super Bowl won. Williams ging los over de uitgaves van het superkoppel. "Travis en Taylor geven naar verluidt duizend dollar per dag uit aan hun relatie. Dat is veel geld. Volges mij geeft Jaylen Brown dat uit aan zijn baard."

Brown is een bebaarde basketballer. "Het is mooi", zei ze over zijn baard, "en het glimt zo prachtig."

LeBron James

Over een nog bekendere basketballer, LeBron James, zei ze dit: "Een memorabel sporrtmoment dit jaar is dat de zoon van LeBron James debuteerde voor Los Angeles Lakers. Ik hoop dat zijn zoon Bronny een lange carrière heeft. Zo lang, dat we zien dat hij kaal wordt, en dat hij dan ineens wonderbaarlijk minder kaal wordt, zoals zijn vader." Waarme ze uiteraard doelde op een haarimplantaat.

Daarnaast haakte ze in op de vete tussen rappers Drake en Kendrick Lamer, die in zogeheten disstracks elkaar door het slijk halen. "Over Lamar zeg ik beter niets, hij maakt je anders totaal kapot", aldus Williams.

Serena Williams

Serena Williams won 23 grandslamtoernooien in het enkelspel en veertien in het dubbelspel. In september 2022 speelde ze in de derde ronde van het US Open haar laatste partij ooit. Haar oudere zus Venus Williams is nog wel actief op de WTA-tour.

Serena Williams en Taylor Swift in 2016