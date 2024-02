Tennisser Holger Rune neemt in week tijd afscheid van twee topcoaches; ook Boris Becker kapt ermee

Tennisser Holger Rune heeft voor de tweede keer binnen een week de samenwerking met zijn coach stopgezet. De Deense nummer zeven nam vorige week al afscheid van Severin Lüthi en dinsdag maakte zijn andere coach Boris Becker bekend niet langer samen te werken met Rune.

Becker maakte het einde van de samenwerking zelf bekend via X. De Duitse oud-tennisser werkte ruim drie maanden met de Deen, maar heeft te weinig tijd: "Als we samen successen willen boeken dan moet ik vaker voor Holger beschikbaar zijn dan ik nu kan zijn. Ik kan hem niet geven wat hij nodig heeft."

Rune nam vorige week om dezelfde reden al afscheid van Lüthi, die aan het begin van dit jaar pas begon als coach. Aneke Rune, de moeder van Holger, liet toen tegen het Deense TV2 weten dat de voormalige coach van Roger Federer te weinig tijd heeft om de Deen goed bij te kunnen staan.

I would like to inform you that I will step down as the head coach of Holger Rune with immediate effect. We started this partnership with the initial goal to reach the ATP Finals end of last year but moving forward I realised that in order for this to be successful, I would need… — Boris Becker (@TheBorisBecker) February 6, 2024

Superteam

De 20-jarige Rune maakte eind december bekend met Lüthi en Becker samen te gaan werken en dat beloofde veel. Lüthi werkte namelijk jarenlang samen met Roger Federer en Becker was drie jaar lang de coach van Novak Djokovic, die in die jaren zes grandslamtitel wist te pakken. Nog geen twee maanden later is er dus helemaal niets van dat coachingsduo over.

Very happy to welcome Severin to my team alongside Boris 🤩 pic.twitter.com/ZGsOzojfNZ — Holger Rune (@holgerrune2003) December 20, 2023

ABN Amro Open

Rune doet volgende week mee aan het ABN Amro Open in Rotterdam Ahoy. De Deen deed vorig jaar voor het eerst mee aan dat toernooi en moest toen in de tweede ronde tegen Gijs Brouwer opgeven met een blessure. Het is alleen nog wel de vraag of hij op tijd fit is, want hij moest vorige week in de halve finale in Montpellier opgeven met een blessure.

Rune kent een teleurstellend begin van het seizoen. Hij haalde in Brisbane nog wel de finale, maar verloor die van Grigor Dimitrov. Op de Australian Open werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door de Fransman Arthur Cazaux, die een ronde later ook van Tallon Griekspoor won.