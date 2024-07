Titelhouder Carlos Alcaraz wankelt op Wimbledon door krachttennis van Tiafoe, maar wint wel

Carlos Alcaraz heeft met veel moeite de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Spaanse winnaar van Wimbledon in 2023 versloeg Frances Tiafoe in vijf sets: 5-7 6-2 4-6 7-6 6-2.

In de vierde set, op 5-4 voor de Amerikaan, was Alcaraz behoorlijk in de problemen. De Spanjaard verloor het eerste punt in zijn opslaggame en was dus slechts drie punten verwijderd van een shockerende exit. Achteraf kun je dat punt aanwijzen als de grote ommekeer. Vanaf dat moment duldde Alcaraz geen tegenstand meer. De twee sleepten elkaar naar de tie-break en die won Alcaraz met gemak: 7-2.

In de slotset forceerde de titelhouder op 1-1 en 3-1 een break, waardoor het in een vloek en een zucht 4-1 was. Tiafoe, die in de vier sets daarvoor met zijn krachttennis door zijn energievoorraad was gegaan, kreeg alle hoeken van het court te zien. De kwartfinale in 2019 blijft zijn beste prestatie op Wimbledon.

Vierde ronde Wimbledon

In de vierde ronde is Alcaraz gekoppeld aan de winnaar van de partij tussen Brandon Nakashima en Ugo Humbert.

