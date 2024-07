Nog meer Nederlandse invloeden aanwezig op Glory 95: Hamicha wil ongeslagen reeks verlengen tegen Fransman

Naast Levi Rigters is er nog een in Nederland geboren vechter van de partij op het Glory-evenement dat 21 september plaatsvindt in Kroatië. Mohamed Mezouari, beter bekend als Hamicha, staat voor het eerst sinds november in de ring en wil zijn status als ongeslagen Glory-atleet behouden.

Daarvoor moet 'Hamicha', die onder de vlag van Marokko vecht, zien te winnen van Cedric Do, een Franse kickbox- en Muay Thai-kampioen die pas één keer eerder in actie kwam bij Glory. Dat was in 2019, toen hij met een knock-out zijn landgenoot Mehdi Kada versloeg. Do won 16 van zijn 21 wedstrijden, waarvan 9 op knock-out.

Indrukwekkende cijfers

Hamicha beschikt al helemaal over indrukwekkende cijfers, met liefst 41 overwinning in 43 partijen. Bovendien moest zijn tegenstander liefst 30 maal de partij staken vanwege een knock-out. De Nederlandse Marokkaan verloor ook nog geen Glory-wedstrijd. Hij won ze alle vijf, waarvan vier op knock-out. Momenteel staat hij derde op de Glory-ranglijst in zijn gewichtsklasse, weltergewicht.

Levi Rigters mag nog niet tegen Rico Verhoeven en staat voor zware opgave in Kroatië Levi Rigters hoopte na zijn overwinning op Nico Horta tijdens Glory 92 op een nieuwe kans tegen Rico Verhoeven, maar zal nog even geduld moeten hebben. De kickbokser neemt het in Glory 95 in Zagreb op tegen Antonio Plazibat.

Glory 95

Glory 95 vindt plaats in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Levi Rigters is als nummer 1 zwaargewicht dé publiekstrekker voor het evenement. Hij vecht tegen Antonio Plazibat. Daarnaast speelt Mladen Brestovac een thuiswedstrijd. De ervaren Brestovac neemt het in eigen land op tegen Vladimir Tok. In de nabije toekomst zullen meer wedstrijden bekend worden gemaakt.

Rotterdam

Voordat het zo ver is, houdt Glory eerst nog een evenement in Nederland. Op 20 juli staat namelijk Glory 93 op het programma in Rotterdam. Een maand geleden maakte de vechtsportorganisatie de volledige fightcard bekend.