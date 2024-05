Voormalig kampioen Tayfun Özcan maakt debuut bij Glory 93, vecht tegen The Silent Killer

Glory 93 heeft er een nieuw gevecht bij. Tayfun Özcan gaat zijn debuut maken bij kickboksorganisatie Glory en vecht op 20 juli meteen zijn eerste partij tijdens Glory 93 in Rotterdam.

De 32-jarige Özcan is een voormalig kampioen bij Enfusion. Daar won hij in 2019 nog de wereldtitel in de categorie tot zeventig kilogram. Hij maakte in 2020 de overstap naar ONE en versloeg daar Enriko Kehl in Singapore. Zijn overstap naar ONE duurde maar drie gevechten, waarvan hij er dus maar één won.

Succesvolle carrière bij Enfusion

Bij Enfusion was hij een stuk succesvoller. Tussen april 2017 en februari 2020 bleef hij dertien gevechten op rij ongeslagen. In die reeks versloeg hij onder anderen Andy Souwer en Endy Semeleer. Zijn laatste gevecht dateert alweer van 10 juni 2023, toen hij bij ONE verloor van de Thai Superbon Singha Mawynn.

Debuut bij Glory tegen The Silent Killer

Bij zijn debuut voor Glory vecht de Tilburger tegen de 26-jarige Fransman Amarouche Majid, die ook wel The Silent Killer wordt genoemd. Tijdens Glory 93 zien fans niet alleen dat gevecht, maar nog een paar andere mooie gevechten. De highlight tot nu toe is de partij in het vedergewicht tussen Kento Haraguchi en Petch. Laatstgenoemde verdedigt in Topsportcentrum Rotterdam zijn wereldtitel tegen de Japanner.

Waarom heeft Petch, de wereldkampioen bij Glory 93, een cijfer in zijn naam? Op 20 juli zal Glory 93 plaatsvinden en er zal een titelgevecht zijn in het vedergewicht (max. 65 kg). Wereldkampioen Petchpanomrung Kiatmoo9, beter bekend als 'Petch', zal zijn titel voor de achtste keer verdedigen. Maar waarom staat er een '9' in de naam van de wereldkampioen?

Superfight

Er is ook een superfight tijdens Glory 93, namelijk tussen Endy Semeleer en Tyjani Beztati. Semeleer raakte zijn titel in het weltergewicht recent kwijt aan Chico Kwasi en vecht nu tegen regerend lichtgewichtkampioen Beztati. Het supergevecht gaat niet om een titel.

Tyjani Beztati reageert op uithaal van Chico Kwasi: 'Hij wil zich anders voor doen dan hij is' Twee grote kampioenen staan tegenover elkaar tijdens Glory 93. Tyjani Beztati neemt het op tegen Endy Semeleer. Wereldkampioen Chico Kwasi uitte zijn ongenoegen over die keuze van Glory op Instagram, maar volgens Beztati komt Kwasi 'pas net kijken'.

House of Glory

In het weltergewicht zien kickboks-fans ook de rematch tussen Robin Cilic (bekend van Videoland-serie House of Glory) en Diaguely Camara. Ook Don Sno, eveneens bekend van de Videoland-serie, vecht tijdens Glory 93 tegen Mehdi Ait El Hadj.

Klapper van gevecht bij Glory 93: nummer één contender Abraham Vidales tegen recente debutant Kickboksorganisatie Glory komt vrijdagmiddag met een nieuwe klapper van een gevecht voor Glory 93 op 20 juli. Abraham Vidales wil als nummer één contender in het vedergewicht een titelgevecht afdwingen met wereldkampioen Petpanomrung Kiatmuu9, ook wel bekend als 'Petch'. Dan moet Vidales wel langs recente debutant Miguel Trindade.